Tenis, la eliminación de Sonigo en Madrid, y ahora es francotirador y favorito

¡Vaya favasars! Quién sabe si alguna vez se lo imaginó: con casi 28 años y con una buena carrera como jugador de dobles a sus espaldas, con pocas pegas en individuales, el turinés Andrea Vavassori le dio una lección de tenis a uno de los jugadores más fuertes de la historia, como el británico. Andy Murray. . Y ligeros cambios si el escocés ya no es el jugador devastador que formó parte de los Fab Four: Vavassori atesorará de por vida el recuerdo de esta experiencia en el puesto central del Masters 1000. Andrea domina el partido al comienzo, llevándoselo rápidamente 4-0 y cerrando el primer set 6-2 en 33 minutos. El escocés, que está tan preocupado por la arcilla roja del Madrid que hace que la pelota suba demasiado en el rebote y no le permita usar su respuesta, se encuentra en el segundo set. Murray toma la silla en el octavo juego, recuperando el primer juego que perdió en el primer set. Llegamos al desempate y ahí Andrea juega muy bien, va 6-3 pero pierde 3 puntos de partido. Con el 6-6, Murray falla un gran tiro y le da la oportunidad de ganar nuevamente a Vavassori, quien a su vez falla un cuarto punto de partido. Sin embargo, en el quinto over, Murray falló otro tiro y cerró el Blue 9-7. En cuanto a Vavassori, en la segunda vuelta estará presente Daniil Medvedev: haría falta medio milagro, pero Andrea ya sueña.