Tenía solo 21 años, lo cual es increíble.

En The Skin Clinic, Jordan experimentó una tragedia maravillosa: solo tenía 21 años, pero su vida estaba realmente arruinada.

Hay mucha gente que, durante esas dos temporadas -la temporada 3 también empezó hace unas semanas- de clínica de la piel Deciden recurrir al Dr. Craythorne. Entre estos, también hay juniors Jordán. Tenía solo 21 años cuando el chico buscó la ayuda de un dermatólogo irlandés, sin embargo vivía un drama impresionante desde hace algún tiempo.

Como muchos otros héroes, Jordan también quería participar en una clínica de la piel y buscó la ayuda de un dermatólogo con un problema que hizo la vida realmente imposible durante unos tres años. Quizás no todo el mundo lo sabe y probablemente lo imagina, pero quienes padecen alguna enfermedad de la piel no viven en paz. Y durante Real Time, de hecho, conocimos a varias personas que dijeron que a menudo se sienten incómodas o avergonzadas por esta misma razón. Jordan, desafortunadamente, fue uno de ellos. Déjame ser claro: esto no es nada grave, pero estaba igualmente ansioso por volver a la vida normal. Averigüemos qué pasó juntos.

The Skin Clinic, el drama de Jordan cuando solo tenía 21 años: ¡terrible!

Cuando me uno a los pacientes del Dr. Craythorne A Clínica de la piel, Jordania Dijo que padecía esta enfermedad durante unos 3 años. Se trataba, como también dijo el dermatólogo después de la primera consulta, de una forma severa de acné que se extendía particularmente en la espalda del pequeño. “Aparecen sacos y burbujas que salen de la sangre y causan daño”. Jordan le dijo al médico. Explicando que todo empezó hace unos 3 años, pero con el tiempo la situación empeoró.

Al igual que con Chloe, el médico también le recetó a Jordan un tratamiento a base de vitamina A en dosis decididamente bajas durante aproximadamente 4 semanas. Hasta entonces, continúe durante otros 3 meses con una dosis más alta. Finalmente, el dermatólogo le sugirió a Jordan que podía «curar» las cicatrices con jeringas de esteroides.

Después de 3 meses de comenzar el tratamiento, la tez de Jordan mejoró significativamente. «La medicina funcionó y el tratamiento me cambió». dijo el chico.