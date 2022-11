Tenía 38 años y estaba recién casada.

los talento Lo que la llevó a convertirse en ilustradora en los periódicos internacionales más importantes, luego enfermedad y elige devolver En Italia, en su pueblo natal de San Bassiano donde se casó recientemente con su pareja Lorenzo Fonda. Toda la comunidad de Marostica (donde nací, en la provincia de Vicenza) está conmocionada por la muerte elena zuzaLa cual tuvo lugar el pasado domingo a la edad de 38 años. Una vida marcada por el éxito profesional en lo que era su pasión pero también por el cuidado y cuidado de su país y su familia.

Elena, de Marostica a The New York Times

Su talento y creatividad la han llevado a ser uno de los nombres de referencia de la gráfica internacional. Partiendo de Marostica, después de Iuav en Venecia y más tarde, con estudios entre Berlín y Nueva York, Elena se convirtió en ilustradora para algunos de los periódicos más importantes del mundo, incluidos The New York Times, The Washington Post, The New Yorker y Vogue.

Sin embargo, cuando le diagnosticaron la enfermedad, decidió dejar los Estados Unidos y regresar a casa, para recibir tratamiento junto a su familia, mientras continuaba publicando ilustraciones. Aquí recientemente también se coronó su sueño Para el matrimonio Su compañero de vida, Lorenzo Fonda.

En 15 años logró Miles de gráficos y dibujos. «Hoy recogido -digamos que los padres se emocionan- en el sitio que lleva su nombre. De esta manera, queda un recuerdo visible de ella”.

