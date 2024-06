“Tengo que volver a someterme a quimioterapia. Me siento muy cansada y frágil”.

“Voy a empezar de nuevo la quimioterapia. “Terminaré a finales de junio cerca de la boda de Paolo y Clizia. Con estas palabras, Eleonora Giorgi, que recientemente cumplió 70 años y fue diagnosticada… cáncer El páncreas, y dio noticias sobre su estado de salud inmediatamente después de la operación.

La actriz tuvo que estar en el estudio de Pomeriggio 5 para el episodio del viernes 14 de junio para darle un abrazo Myrta Merlín Pero no pudo hacerlo: tenía muy poca energía. En este sentido, Eleonora Giorgi quiso brindar algunas actualizaciones sobre su salud. «Eleonora quería abrazarte, pero a pesar de todo logré estar ahí. “A pesar de todas las adversidades, bien hecho”, enfatizó el locutor.

Dichos de Eleonora Giorgi

“Querida Mirta, lo hemos conseguido pero sólo hablo por teléfono”, señaló Eleonora Giorgi. Gracias por llamarme tigre pero estoy bombardeado con tratamientos muy peligrosos y gracias a Dios existen. Y así, en lugar del curso postoperatorio normal de quimioterapia profiláctica (como imaginaba), en realidad todo es mucho más difícil y por eso no pude acudir a usted. Pero al menos la llamada fue así». «No olvido cuando me dijiste: ‘Estoy en un período en el que me siento muy vulnerable pero me siento protegida por ti'», instó Mirta Merlino con ojos juguetones. . «Eres una mujer que protege, tienes una fuerza increíble – subrayó Eleonora -. Eres modelo». Ella explicó: «A veces me siento bien, e incluso logro ser amable, pero desafortunadamente ayer fue como una nube. La quimioterapia es así y me frustró a todos los fanáticos que son muy cercanos. a mi.»

© Todos los derechos reservados

Lea el artículo completo en

Leggo.it