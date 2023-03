“Tengo poco tiempo, pero quiero ser útil a los demás” – Corriere.it

Para la cena de cumpleaños de su hermana, Sofía trenza a Genovese. Habla de ello con flemático placer. «Es masa de pizza rellena de pesto. Nada complicado. Pero hasta cocinar me agota”. Las fuerzas de Sophia están disminuyendo. día tras día. Le cuesta caminar. En noviembre, su salud empeoró. Desde entonces, ha pasado la mayor parte de su tiempo en casa.. Pero nunca se aburre. “Me entregué en cuerpo y alma al proyecto que tenía en mente”, dice. No fue fácil, pero lo logré. La asociación que creaste es realmente hermosa. Y tal vez, en cierto sentido, mi futuro también”. La palabra futuro suena extraña y dulce al mismo tiempo en los labios de Sophia. Porque no tiene mucho futuro. La asociación de la que habla lleva su nombre: «Sofia in the Heart». El objetivo es recaudar dinero para financiar la investigación sobre la rara enfermedad que la aquejaba.. «No lo hago por mí -dice-. Moriré pronto. Ella es la ayudante del futuro paciente».

Angiosarcoma cardiaco Aquí está su futuro. Sofia Saccitelli tiene 23 años, nació en Génova y estudia medicina. La enfermedad, un tumor en el corazón, fue diagnosticada en noviembre de 2021. Se descubrió que la aurícula derecha de su órgano albergaba una enorme masa de células cancerosas malignas llamadas Angiosarcoma cardiaco. Patología rara, 2-3 casos por millón de habitantes. El tratamiento ha comenzado. En Génova, en Niguarda en Milán y luego en el Centro en Aviano. Al principio reaccionó bien. Con los primeros ciclos de quimioterapia, la aurícula derecha del corazón, que medía 10 por 7 centímetros, se redujo casi a la mitad. Entonces el tumor comenzó a crecer de nuevo. También a los pulmones. Hubo un momento en que Sofía pensó en suspender la terapia, detener todo. Fatiga física, hospitales, saneamiento. “Estaba deprimida y tenía ataques de pánico -continúa-. La familia se reunió. Mi mamá era la optimista. Inténtalo de nuevo, anímame, no te quedes con la duda, tal vez funcione. Por otro lado, mi papá pesimista. Dijo que no había nada más que pudieran hacer. Fue el médico. Él es quien me convenció de la necesidad de proceder con la quimioterapia». READ Debilidad, dificultad para respirar y confusión, la deficiencia de vitamina B12 causada por medicamentos muy comunes pueden explicar estos molestos problemas.

síntomas Ya no piensa en apagarlo todo. Renunciar sería como una derrota. Yo creo en el destino. Cada uno de nosotros tiene unoPara». Los bancos le impiden vivir una vida normal. Se hizo un examen médico el 22 de diciembre. No se lo dio. Todavía le quedan siete quintos años. Dice: «Me gustaría graduarme. «Pero es una carrera contra el tiempo. ¿síntomas? – Yo toso. Pensé que tenía un resfriado. Luego vino la fiebre. Después de varios días, náuseas y vómitos.. Todos los síntomas no específicos se llaman así. Perdí peso y mis piernas se hincharon”. No hubo otros casos en la familia, y dada su corta edad, le pidió una explicación al oncólogo. Él dijo: Sólo mala suerte. No es científica pero es la única definición para describir la formación de masa en el corazón que produce líquido alrededor del órgano y los pulmones. En ese corazón donde late el amor fuerte: sampdoria. a»Soy abonado de Curva Sud desde los nueve añosNi. Fui al estadio el mayor tiempo posible» (En los últimos días, la Sampdoria FC ha cedido mucho espacio al Unión Sofía a través de su web).