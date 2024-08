«Tengo cáncer maligno, no te limites a los análisis de sangre».

Milán, 7 de agosto de 2024 – Stefano Cirillo el tiene Edad 29 años, Y basado en Brescia Era conocido por las generaciones más jóvenes por ello. Vídeos en Tik Tokvideos paródicos donde se viralizó su imitación del influencer Chiara Facetti. “Era”, porque el nombre del joven de 29 años de Brescia saltó hoy de los periódicos a las páginas web debido a su apodo. condiciones de salud, Y es por esto Silencio. Ahora que la claridad ha regresado, los fanáticos conocen el diagnóstico de este año sabático temporal en las redes sociales: cáncer malignoLo anunció con un video en el que inicialmente se muestra dentro del auto, luego se corta el cabello y luego mientras está en él. lágrimas en la cama Desde el hospital.

4,6 millones que Puntos de vista El vídeo que impresionó a muchos fans de Stefano Cirillo pero también a los visitantes de su página personal que vieron la triste noticia y miles de comentarios de solidaridad y apoyo. «el Análisis de sangre Estaban bien, uno de ellos me dio leucemia. Imagen de resonancia magnética Y más pruebas. No se limiten a los análisis de sangre”, escribió Cirillo, quien también destacó la importancia de contar con médicos profesionales, realizar pruebas exhaustivas y no subestimar la salud.

¿Sobreexposición? Stefano Cirillo responde

Muchos se preguntan, en estos casos, si es aceptable la opción de mostrar cada parte de la vida en las redes sociales, incluso las malas, como le ocurre a Stefano Cirillo. En una historia de Instagram Joven creador de contenidoquien recientemente por enfermedad respondió a la persona en cuestión, tomando en cuenta el comentario de un fan que le escribió deseándole buena suerte pero no estando de acuerdo con el hecho. Compártelo en las redes sociales. Esas noticias.

“La verdad es que gracias a esto Compartir me hace sentir mejor Y me siento lleno de fuerza correcto – escribió – El hecho de que entre estos millones de visitas definitivamente habrá Cientos de personas Con Cáncer sentirán que la comprensión es saludable. Incluso el hecho de que les haya dicho que por un dolor de espalda me enteré que tengo cáncer es saludable. Y Información en efecto cheques. Gracias por toda esta energía positiva que me llega”, concluyó el joven de 29 años.