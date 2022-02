«Tengo 3 cicatrices con la Juventus y una con el Villarreal»

« El fútbol me ha dejado cuatro cicatrices: las tres finales que perdí con la Juventus Y el El partido de vuelta de la semifinal ante el Arsenal no se disputó en El Madrigal, cuando Román Riquelme falló su penalti. Cada vez que escucho el himno de la Champions en la tele, me deprimo completamente por perderme tres mundiales y por ella. No llegamos con el Villarreal, porque jugamos la Champions tan impresionante . Me avisaron, la tarjeta amarilla en Londres fue una vergüenza porque no me dejaron jugar ese partido. fue un gran retoEn declaraciones a los micrófonos de Mediaset, Alessio Tacinardi, ex doblete de la ida de los octavos de final prevista para esta noche en España entre Villarreal y Juventus.

« La afición de la Juventus se mostró más feliz en el primer sorteo Cuando el Sporting de Lisboa salió de las urnas. El Villarreal está muy bien considerado en Italia, al menos por los profesionales del fútbol. Porque la afición piensa que el Villarreal es un equipo normal, un buen equipo, que puede ser derrotado, quizás no fácilmente, pero al alcance de la mano. Pero cualquiera que sepa de fútbol sabe que el Villarreal es un equipo muy difícil. Allegri no le gusta el tiki taka . Por otro lado, a Emery le encanta jugar con la pelota baja que golpea y golpea. Incluso Marcelino y hasta Guardiola. A Allegri no le gusta. Le encanta ganar. Puede ser a balón parado, 1-0 y todos atrás. La fase defensiva es más o menos lo que le encanta a Simeone. No presionan para recuperar el balón. La Juventus puede ganar el partido de Italia, donde los mejores jugadores marcan la diferencia«.

Tacchinardi: «Villarreal-Juventus, espero un empate»

«Juventus ahora tiene un nivel diferente al que tenía antes del mercado de fichajes de invierno. Antes había un equipo que no tenía miedo, tenía poca forma física y pocos jugadores que marcaban goles, ya que Morata no es el primer delantero, Dybala no jugaba bien y estaba mal físicamente. Para mi el 50% termina en empate, pero la Juve puede ganar: físicamente, personalmente y con un partido intenso, porque la Juve no juega un gran fútbol. Antes no existían Zacharias y Velhovich, y ni siquiera hacían un gran personaje. Ahora para mí puede ganar los dos partidos porque sabe defenderse bien. El Villarreal tiene un equipo largo sobre el césped, se puede hacer daño. Luego está el tiro libre, en cuyo centro está Vlahovic, que tanto ha cambiado los partidos de la Juventus. La Juventus tiene un estilo de juego que podría complicarle mucho las cosas al Villarreal. No sé lo que piensa Vlahovic, porque nunca ha jugado la Champions. Puede que le falte experiencia, pero es una superestrella que puede marcar uno o dos goles en cada partido. La Juventus necesita acostumbrarse al estilo de juego de Vlahovic. Porque marca muy pocos goles con otros jugadores. Ahora no juegan Cuadrado y Bernardeschi que pueden dar 50 asistencias a Vlahovic y le harán un jugador más peligroso.«.

Tacchinardi: «Capello no me volvió a hablar por culpa de Ronaldo»

«¿Mi último partido de Champions? Después del partido, Capello se enojó mucho conmigo y me dijo: «Eres el jefe de un equipo…». Y yo le respondí: Señor, ¿no entiende? Tacinardi y Ronaldo fueron expulsados, la Juventus ganó… Has creado una estrategia sorprendente e impresionante. yo era un crack Ronaldo es mejor que yo, ¿no? Gané este partido. nunca mas me hablo‘, concluye Alessio Tacinaardi.