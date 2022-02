«Tenemos una historia»

Fabricio Corona Ella siempre había estado en el centro del escenario mundial de chismes. Esta noche, el huracán corona se estrellará por dentro Casa gf vip 6. Y no solo. La ya volátil relación entre sophie codegoni Y el Alejandro Bacciano. Solo durante la tarde del reality show, el conductor alfonso signorini conectado para dar algo Esperando lo que veremos esta noche.

Aparentemente, esta noche, se mostrarán algunas imágenes en el semanario de mañana. Quien es el. De las imágenes aparecerá sophie codegoni simplemente abrazado a corona

pero como mencione biccy.itY el Fabricio En una carta enviada al semanario Quien es el También iba a anunciar que estaba en una relación con su ex tronista. hombres y mujeres Esperándola en cuanto salga Página principal subordinar novia vip 6:

sufí Estoy aquí y te sigo esperando. Tuvimos una aventura y ella aún no lo ha superado. Alejandro bachiano? Ella es demasiado para él. entre yo y bachiano Ella me habría elegido a mí y al trabajo. – anunciar corona para Quien es el – Ella y yo estábamos realmente comprometidos y no, te lo aseguro, aún no ha pasado. Pronto nos veremos, por supuesto. Trabaja conmigo, la represento y tengo muchas ideas para ella. sobre bachiano No es fácil estar con alguien como ella. Debe tener mentalidad de adulto y darle espacio. Él es incapaz de hacerlo. ¿Quién pierde la paciencia? Alex hermoso ¿Qué cree que puede hacer cuando ve sufí ¿Conmigo? mi historia con sufí No se puede comparar con lo que tiene ahora.