Temptation Island, ¿se acerca la orden de disparo? El amigo tiene algo que ver.

Isla de la tentación¿Está el equipo editorial a punto de tomar medidas? Esta vez habrá un amigo. Esto es lo que pasó en las últimas horas.

El conocido programa canal 5 Ha vuelto y ya está allí. Lo que hace que los espectadores hablen mucho.. Esta vez se especula que puede haber un verdadero incendio para su novio. ¿Pero qué pasa? Por supuesto, en el primer episodio que se emitió el jueves 27 de junio lo vimos todo. Los dos campeones absolutos eran amigos, Leno y Toni. Están comprometidos respectivamente con Alicia y Jenny, pero no parecen muy dispuestos a continuar su historia de amor.

O al menos, Según lo que vimos en la televisión., Lino Llegó muy cerca de mika, una preciosa rubia seductora, todo lo contrario de su actual novia. Parecía haber sufrido mucho por lo que vio. No sólo lloró, se desesperó y gritó, sino que también decidió llamar al fuego del enfrentamiento.

Pero la primera vez, Su novio leno Decidió no asistir. hasta entonces Punto para recibir a Filippo Bisciglia Decidió mostrar a los espectadores lo que estaba haciendo en el pueblo y parece que todavía se está acostumbrando. Hazar. En definitiva, tras ver la primera toma, su novia Alicia volvió a pedir la comparación y ahora solo queda esperar para saber si la acepta o no en la grabación de la próxima semana. (Hablando de Leno, aquí encontraréis el primer reportaje sobre él.). De todos modos, averigüemos qué amigo puede obtener una medida decisiva.

Isla de la tentación¿Medir pronto? Cualquier amigo participará.

el Prometido Este podría ser el tema de acción en las próximas semanas en particular. tony. Este último hizo algunas confesiones muy importantes sobre su historia con Jenny. Admitió, de hecho, que siempre tuvo una doble vida y que ocultó esta faceta a su novia. Luego se presenta como una especie de Mr. Hyde que literalmente se transforma. En definitiva, palabras que conmocionaron a su novia.

Ahora sólo queda esperar para saber cómo Su viaje hacia los sentimientos continuará.. Mientras tanto, ha llegado un informe de la experta en rumores, Deianira Marzano. Esta última publicó una historia en su página personal en la red social Instagram, en la que así lo muestra, inmediatamente después del programa. canal 5 Empezó, su novio tony Se estaba anunciando tocando en diferentes lugares. Además, él mismo admitió que siempre ha trabajado en el extranjero como DJ. De todos modos, un usuario anónimo preguntó: “¿Pero sabe que no puede salir por la noche ni hacer cosas diferentes?

El equipo editorial debe tomar las medidas necesarias”. No conocemos la normativa específica y no está claro si podrán hacerlo antes de que finalice el programa. organizando veladas. Tendremos que esperar para ver si hay posibles acciones a la vuelta de la esquina. Por supuesto, los episodios ya han sido grabados, pero eso no significa que todavía no puedan hacer cambios.