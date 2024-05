Telepass, UnipolMove y MooneyGo. Tarifas: comparar costos

Comparar precios

Si eso es cierto no se puede negar. Telepase Costará más que sus competidores, y también es cierto que frente a estos el histórico servicio amarillo ha Una gama muy amplia de servicios en torno a las tarifas electrónicas., desde el pago de las líneas azules o del aparcamiento asociado en la Zona C de Milán. Sin embargo, no es seguro que estos servicios sean indispensables para todos; Para optimizar el gasto, cada persona debe encontrar el mejor compromiso entre los servicios utilizados y las tarifas. Telepass, UnipolMove y MooneyGo están disponibles De suscripción y otras fórmulas de pago por usoPor tanto, es adecuado para diferentes tipos de automovilistas: el primero para los que recorren kilómetros en coche, y el segundo para los que no pasan con frecuencia por los peajes de las autopistas.