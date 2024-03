Técnica típica de doble espada de la facción Khorasan – Corriere.it

De la Campaña de las Mil Piezas, con una serie de pequeños ataques, a la temporada de grandes ataques. Esto se refiere a la masacre de Moscú, que fue precedida por la masacre de Khorman en Irán. Ambos fueron dirigidos por muyahidines del Estado Islámico nacidos en ex repúblicas soviéticas, especialmente Tayikistán.

Estos ataques son peligrosos no sólo para el gran número de víctimas, sino también para ellas. Peligro El experto Ricardo Valle también advierte que se está repitiendo en otros frentes, Europa occidental incluida : «Es solo cuestión de tiempo.» Ni siquiera podemos descartar el impacto de esto en los grupos competidores, empezando por Al Qaeda. Con una simulación que sirvió de impulso para gestos “impresionantes” similares al ataque al concierto de Moscú.

Los comandos tenían dos rifles Kalashnikov, una pistola Makarov, un puñal para degollar y sus chaquetas estaban llenas de cargadores.Mochilas y materiales incendiarios. Un vídeo muestra a los terroristas confiados y despiadados en su persecución de objetivos indefensos, facilitados por las operaciones de reconocimiento de los días anteriores. Después de su arresto, parecían confundidos y conmocionados, pero cumplieron su misión llevando a cabo una amenaza de larga data. No importa a qué abreviatura pertenezcan.

No sólo para dar indicaciones precisas sobre qué «sección» planeó la redada, sino también para abordar un gran grupo de posibles reclutamientos. La conexión jerárquica puede ser débil, dejando autonomía a los implementadores y aparentemente solo cosechan las recompensas.

Líderes

Líderes no faltan. Sanaullah Ghafari, ex ingeniero, familia indiaEs un ex miembro del clan talibán Haqqani y es el líder de Khorasan. Su especialidad son los ataques urbanos combinados con tácticas de guerrilla, la doble «espada» que los héroes somalíes de Al Qaeda utilizan con igual fuerza en ataques en Mogadiscio y la vecina Kenia.