«Te he estado esperando durante 16 años». Y tiramos a Romina con agujeros en Lecheso

Al Bano y Romina Power Una vez más con «4 veces 20», el espectáculo musical por el 80 cumpleaños de Carisi celebrado en el Verona Arena. Durante la velada, la ex pareja cantó algunas de sus canciones más famosas y no faltaron las referencias a la larga historia de amor que hizo soñar a toda Italia. Tras recordar el primer encuentro con el estadounidense en el plató de In the sun, A.J. El León de Selino San Marco Le preguntó a su ex esposa: «¿Explícame por qué te fuiste?» “Hazte dos preguntas y date dos respuestas”.Piccata la respondió Hija de Tyrone Power. Entonces no había uno Indaga en Loredana LeccisoSocio de Al Bano durante veinte años…

Al Bano y Romina y aguafuertes en Loredana Lecciso

“Te hago la pregunta, llevo 16 años yendo a Estados Unidos. Te esperé, creo que tal vez cambie, tal vez no”Al Bano admitió en el escenario que tuvo cuatro hijos con Romina Power. «Me parece que no estás solo, esperando», fuerza notada, Que se refiere a Loredana Lecciso, con el que no pudo establecer una relación. De la soubrette de Apulia, Carrisi tuvo dos herederos más. Al Bano trató de terminar la conversación con sarcasmo: “Tienes una cara que se vuelve Callas sin cantar, no entiendes mis saludos. Tienes fuerza, tienes música… Vivimos una historia muy interesante. Cantamos cosas interesantes, porque creemos en los valores”.