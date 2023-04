«Te cuento este chisme»: Bomba sobre Elisabetta Canalis | Cuando se entere se enterrará en la vergüenza

Elisabetta Canalis: Un coqueteo inesperado en el pasado de la conocida corista, pero ella está sumida en excavaciones y chismes.

tela anterior Isabel Canales Recientemente formalizó el fin de su matrimonio con el cirujano estadounidense. brian perrycon quien se casó en 2014.

La pareja dio a luz a su hija. Eva Skylar Según rumores recientes, su intención principal es proteger al pequeño, manteniendo relaciones pacíficas de cooperación a pesar del divorcio abultado.

Sin embargo, parece que Elisabetta Canales no estaba demasiado atrapada en su corazón y recientemente fue vista al lado del campeón de boxeo. Cimpeanu georgiano. Nacido en Rumania, pero criado en Gedonia, ostenta el título de campeón mundial de K-1 Wako-Pro y cuenta con 43 victorias en 47 partidos jugados.

Según los rumores, el deporte estaba condenado: de hecho, Elisabetta Canales y el georgiano Cimpiano se encontraron entre los muros de Club de Deportes; La cita luego resultó en una relación romántica. Sin embargo, la corista no habría confirmado por el momento la naturaleza de su relación con el riser, quizás también en protección de Skylar hacia Eva, así como por respeto a su reciente divorcio. En el pasado, Elisabetta Canales terminó en el fuego cruzado de un famoso rapero italiano: ella es todo encanto Marrakech. Corista en el momento del cortejo inesperado, Sin embargo, lo iba a ignorar en favor de George Clooney..

Elisabetta Canales y Marrakech: La versión de la cantante

El rapero asistió a un episodio de «Then There’s Cattelan» de Sky 1 en 2015. Con motivo de su presentación, Marrakech Le confió a Alessandro Cattelan algunos antecedentes de su vida privada, incluida la corista en su arrebato de vapor.

«revelo este chisme«, El empezó. «Hubo un tiempo en que Canales y yo estábamos coqueteando, nos escribimos y me sentí como un bicho raro.. Mis amigos querían hacerme una estatua. Básicamente te has convertido en el héroe del bloque. Una vez me dijo: «Este fin de semana tengo que ir con un amigo mío al lago, la semana que viene nos vemos»… Titulares de domingo: «Colpaccio Clooney»… ¡Allí entendí que siempre hay alguien más famoso y más rico que tú!Las declaraciones de Maracach habrían molestado a la corista, sin embargo, Elisabetta Canales mantuvo silencio de prensa, evitando cualquier respuesta pública a la cantante.

Historia con George Clooney

Fin de la historia con la estrella americana, el barco se hundió después de unos meses de noviazgo ella iba a empujar a la corista a Huir a Los Ángelesevitando así la interferencia de los fotógrafos italianos.

Elisabetta Canales dijo de la revista Chi:Cerrar la historia es complicado, y tratar de ignorar el dolor está mal, porque entonces es algo que te atrapa cada vez más. Y ya no quería enfrentarme al mundo en ese momento: ¡yo también soy humano!«.