Te arriesgas a perderlo todo

Entre la Google Play Store y la App Store (o dos grandes tiendas de los respectivos sistemas operativos de los smartphones), las aplicaciones llevan diez años ganando un lugar cada vez mayor en nuestro smartphone, satisfaciendo cualquier necesidad por parte del usuario.

Las aplicaciones para todos los gustos varían, desde aplicaciones gratuitas (que aún le permiten obtener un buen rendimiento en la mayoría de los casos) hasta aplicaciones pagas, en las que paga una contribución única o quizás una suscripción mensual o anual.

Basado en un estudio de informes realizado por una empresa de ciberseguridad. McAfeeSin embargo, están registrados 20 millones de descargas Hasta 16 aplicaciones de Android están infectadas y una aplicación completamente autónoma logró alcanzar los 10 millones de descargas.

Estas aplicaciones peligrosas, que en este caso existen en Tienda de juegos de Google, forman parte de los denominados «adware» (de la Association of Words Ads and Software), es decir, software específico que utiliza el dispositivo en uso (en este caso un smartphone) con el objetivo de defraudar a los círculos publicitarios. En este caso, en particular, se encontraba entre las peores versiones de adware que se podían encontrar en la web, o una que se ejecutaba silenciosamente en segundo plano, sin el conocimiento del desafortunado usuario de turno que no sabe absolutamente nada.

¿El propósito de todos estos programas publicitarios? Que los banners se muestren con fines publicitarios, para que los pobres miserables hagan clic en ellos, para obtener un salario del departamento de publicidad que financió ese anuncio en particular. Las aplicaciones que rastrea McAfee han logrado generar miles de millones de clics, desde 20 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo, con una cantidad de dinero realmente inimaginable.

¿Cómo funciona el software publicitario?

Detallando en detalles, estas aplicaciones de adware se apoderaron del teléfono inteligente de la víctima en el que estaban completamente instaladas e incluso lograron desbloquear Navegador en segundo plano, para que el usuario no vea nada de esto y no se dé cuenta. El navegador en cuestión permite la apertura de varios sitios web que contienen banners publicitarios, generando así miles y miles de clics por hora.

Las aplicaciones que debes evitar por completo instalar son las siguientes:

cámara de alta velocidad

Administrador de tareas inteligente

linterna +

Bloc de notas (aplicación coreana)

Diccionario K

Autobús de Busán

Las aplicaciones en cuestión comenzaron a ejecutar sus estafas después de unos 60 minutos, sin el conocimiento del usuario.

Además de abrir varios banners, estas apps también provocaban un consumo de batería bastante importante, además de utilizar el plan de datos del teléfono para el tráfico web, podían funcionar sin problemas incluso en ausencia de un wifi estable. conexión fi.