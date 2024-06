‘te amamos’. Los príncipes honran a Guillermo en el Día del Padre – Europa

A raíz del desfile Trooping The Colour, en el que la princesa Kate regresó a la vista del público después de más de seis meses, mientras ella, al igual que su suegro, el rey Carlos III, lucha con el tratamiento para combatir el cáncer, los niños de la La pareja más popular del Reino Unido, los príncipes George, Charlotte y Louis quisieron homenajear a su padre, el príncipe William, con motivo del Día del Padre que se celebra hoy en el Reino Unido, hicieron su primera aparición en las redes sociales. .

«Te amamos, papá. Feliz Día del Padre», escribieron los tres compartiendo una publicación, siguiendo su mensaje con corazones rojos y firmando «G, C & L» con una foto del heredero al trono William y sus tres hijos. En la instantánea tomada por su esposa, Kate, Princesa de Gales, su marido está en la playa, abrazando a sus tres hijos mientras miran al mar. El Palacio de Kensington dijo que la foto fue tomada el mes pasado durante un viaje de la familia real a la costa de Norfolk. Guillermo también quiso rendir homenaje a su padre, el rey Carlos III, y publicó una foto del archivo familiar: el príncipe compartió en Instagram una foto suya de niño, tomada en 1984, mientras jugaba al fútbol con el rey en el parques del Reino Unido. Palacio de Kensington en Londres. «Feliz día del padre, BenW», decía la publicación que acompaña a la foto. La BBC escribió que la foto fue tomada cuando aún no había nacido su hermano Harry, el príncipe rebelde que abandonó la celebración oficial del cumpleaños del monarca reinante, y que optó por vivir con su esposa, Meghan, y sus hijos en California, y no Ya no tenía un papel activo en la representación oficial de la dinastía. Mientras tanto, la cuenta X de la familia real compartió algunas imágenes de archivo del rey con su padre, el príncipe Felipe. El video proviene de los Archivos Nacionales del BFI y está ambientado en una pieza de música clásica para piano, que contiene clips en blanco y negro de cuando el rey Carlos era un niño. Uno muestra al rey cuando era un bebé, siendo sacado de su carruaje por su padre, mientras que en el otro, se puede ver a la pareja disfrutando de un viaje en barco. El padre del rey, el príncipe Felipe, que se casó con la reina Isabel, murió en 2021.

