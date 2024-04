Tavares desmantela Mirafiori – ilGiornale.it

Si en 2023 Stellantis produce 751 mil vehículos, entre turismos y furgonetas, en Italia, las estimaciones para finales de 2024 son mucho más bajas: poco más de 630 mil. La meta, a pedido del gobierno y desafío del director general Carlos Tavares de llegar al millón de unidades, aún está en el libro de los sueños. Los datos del primer trimestre, según el análisis de Fim-Cisl, no auguran nada bueno. En general, en comparación con 2023, las fábricas produjeron un 9,8% menos de automóviles. Sólo en maquinaria el descenso es aún mayor: -23,8% o 105.255 unidades. Las plantas de Atessa (furgonetas de las marcas Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall y pronto también Toyota) y Pomigliano d'Arco, gracias al Fiat Panda (+45% de producción, junto con la versión Pandina ahora). Disminuye la producción del Alfa Romeo Tonale y de la versión americana del Dodge Hornet en la planta de Campania (-9,5%).

Otras plantas de Stellantis son de color rojo oscuro y su producción se redujo a la mitad. Y no por los incentivos anunciados y aún no vigentes. Lo que nos pesa mucho es la falta de nuevos productos que sean accesibles y satisfagan las necesidades del público en general. Mirafiori: -51%, y sólo se produjeron 12.580 coches entre los Fiat 500 eléctricos (11.360), con fuertes frenos, y los Maserati (1.320, inicialmente con 5 modelos, ahora reducidos a 2: GT y GC). Sólo en 2017, en la época de FCA, Trident construyó más de 15.000 vehículos en el centro de Turín. ¿Nuevos artículos? No hay nada nuevo, ya que Stellantis ha retrasado la llegada del nuevo Quattroporte eléctrico del 25 al 28, mientras que el sucesor del Levante, también de batería y anunciado para 2027, podría encontrarse en otros lugares.

Fuertes preocupaciones en Módena, patria de Maserati: sólo 105 MC20 en tres meses (-68,2%), a la espera de la versión Folgore (eléctrica), que no se espera que provoque sacudidas específicas.

Cassino también obtuvo malos resultados (-40,7%), es decir, 8.540 unidades (frente a 153.263 en el trimestre de 2017), con el Alfa Romeo Stelvio a la cabeza (52%), seguido del Maserati Grecale (28%) y Alfa Giulia (21%). . En 2015, los nuevos Stelvio y Giulia serán únicamente eléctricos, según las últimas confirmaciones de la compañía. Es una decisión que se puede revisar -como ocurrió con el Fiat 600 y el Jeep Avenger, que en su debut sólo funcionaban con baterías y luego se les sumaron versiones híbridas y de gasolina- dependiendo del mercado. Mi expediente (-51%) también se resiente a la espera de los cinco nuevos modelos anunciados que serán exclusivamente eléctricos en 2026, con una producción estimada en 260.000 unidades al año. Lo bueno es que las plataformas utilizadas por Stellantis también se pueden programar en otros motores. Además, en mi expediente, dos coches anteriores de FCA, el Fiat 500X (hasta mediados del 25) y el Jeep Renegade (hasta finales del 26), tienen su vida extendida. Esto también ocurrió en Pomigliano con el Panda, que se seguirá produciendo hasta el 27 y quizás más allá.

«Europa – comenta el nuevo líder de Fim-Cisl, Ferdinando Uliano – tendrá que implementar con más fuerza una política de sostenibilidad social, especialmente en los países productores, donde los gobiernos han tomado posiciones ilimitadas sobre la transformación y, por lo tanto, las decisiones tienen un peso social menos significativo.



En países como Italia, Alemania y Polonia, el cambio tiene un impacto en el empleo estimado en alrededor del 30% también en las zonas de captación”.