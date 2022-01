Tarifa de licencia de Rai, cuántas facturas pagaremos durante 2022

¿Con qué frecuencia pagaremos la tarifa de licencia de Rai en el transcurso de 2022? Así que entremos en detalles y veamos todo lo que hay que saber al respecto.

Desde hace unos días nos despedimos del 2021 para dar la bienvenida 2022. Un Año Nuevo especialmente esperado, que esperamos traiga noticias positivas. Esto es teniendo en cuenta que llegamos hace dos años muy complicado por culpa de Covid. Por otro lado, esto último todavía tiene un impacto negativo en nuestras vidas, y cada vez más familias tienen dificultades para manejar Finanzas Personal. Si luego agrega el aumento de precio, la capacidad de pagar varios gastos se vuelve cada vez más compleja.

Por otro lado, hay muchas ocasiones en las que nos encontramos teniendo que meter la mano en la billetera por pagar Diversos bienes y servicios de nuestro interés. Sin duda alguna entre ellos Tarifa de licencia de Rai Que también será reembolsado durante 2022 mediante domiciliación bancaria en factura Electricidad. Bueno, en este contexto, automáticamente aparece una pregunta: ¿Con qué frecuencia pagaremos la tarifa de la licencia? ¿El año que acabas de empezar? Así que entremos en detalles y veamos todo lo que hay que saber al respecto.

Opinión eclesiástica, la cancelación es posible: la verdad que revela a Italia

Tarifa de licencia de Rai, con qué frecuencia pagaremos en 2022: todo lo que necesita saber

Si bien fue una hipótesis Extensión del pago de tarifas para todos los dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, muchos se preguntan con qué frecuencia tendremos que pagar este impuesto en la factura en 2022. Al contrario de lo que se ha asumido, de hecho, incluso durante el año que recién comienza, la tarifa Rai se cargará directamente a la facturaelectricidad, a través de pequeñas cuotas.

La cantidad siempre será igual a 90 € que se distribuirá durante los diez primeros meses del año, o de enero a octubre de 2022. En cuanto al número de cuotas, será igual a Diez cuotas 9 euros Uno si las facturas son mensuales. De ello se deduce que la tarifa de la licencia de Rai se deducirá mediante Cinco cuotas si la factura se emite cada dos meses. En este caso, por supuesto, la cantidad a pagar será de 18 euros bimestrales.

Tasas de licencia de Rai Tenga cuidado con la exención: quién puede obtenerla

A la espera de ver si el gobierno decidirá implementar o no implementar cambios relacionados con los métodos de pago y el monto de las tarifas del RAI que ya se ofrecen para 2023; Será interesante saber que incluso en 2022, hay muchos temas que pueden beneficiarse deExención de pagar el impuesto en cuestión. Este último, de hecho, es bueno recordarlo, es un impuesto a la posesión y por eso no debe pagarse en caso de No tienes televisores en casa.

Sin embargo, la exención no es automática y las partes interesadas deben presentar una autocertificación específica a la Agencia Tributaria cada año. En este contexto particular, hay que recordar que para poder beneficiarse de la exención relativa para el conjunto de 2022, es necesario realizar una solicitud específica. Para el 31 de enero El año que acaba de empezar.

Tasas de rai, una multa de 600 euros y una pesadilla en la cárcel: un gesto que podría costarte caro

Si la solicitud se presenta entre el 1 de febrero y el 30 de junio, la exención solo será válida durante el semestre julio-diciembre de 2022. Por lo que es posible concluir que si presenta una solicitud en particular, sí Pierde el derecho a estar exento de la tasa RAI y tiene que volver a pagarla. Además de los que no tienen televisores en casa, también les recordamos que las personas mayores de 75 años con sus ingresos anuales y cónyuge no superan Un total de 8 mil euros anuales.