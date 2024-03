Tan malo que parece una conspiración: el arbitraje de Di Bello es la ayuda perfecta para la batalla política de Lotito

Castigo no dado a favor. Tres casos de expulsión en contra, el primero tras un procedimiento que debería haber detenido el partido y suspendido a los jugadores de la Lazio, el segundo fue evitado y el tercero no existe. Todo esto no han pasado ni 24 horas desde que el presidente de la Lazio anunció públicamente el asunto […]

a Exactitud No se da ningún favor. Tres expulsiones En contra, el primero tras una acción que debería haber detenido el partido y sancionar a los jugadores de la Lazio, el segundo los evitó y el tercero indisponible. Todo esto no han pasado ni 24 horas desde que el presidente de la Lazio anunció públicamente su intención de traer el club Vader Calcio en corte Desmantelar el sistema. Dicen que es pecado pensar mal pero muchas veces aciertas. De hecho, el arbitraje Lacio-Milán – Un partido decisivo para la carrera. Campeones Que el equipo local mereció ganar y en cambio perdió, incluso estuvo cerca ocho – Fue Surrealismo Para parecerlo realmente Trama. pero no Ésta es la situación.

Seamos claros. Se necesita imaginación para imaginar La tragedia de Di Bello Como el asesino testarudo número uno de la Federación Italiana de Fútbol Gabriel Graviña. Y también porque Gravina, cuando ha vencido a sus oponentes en los últimos años (y lo ha hecho), utiliza métodos más eficaces y discretos que el árbitro que se mueve como Elefante En una cristalería. Bueno, esta vez el momento es realmente desafortunado. La totalidad de los episodios es particularmente impresionante, la extraordinaria terquedad con la que el director de carrera fue con tenacidad en contra de Sentido común Desde el primer minuto hasta el último, el equipo quedó reducido a una triple desventaja (lo que no ocurría desde 11 años). Pero también vimos algunos temas de arbitraje. el peorUn año más, una cosa llegó por delante de todo: el impresionante penalti que no se sancionó. Bolonia en contra de Juventus. Y aun así, por casualidad, Di Bello estaba ahí. En resumen, el Lazio-Milán no fue el primer sentido ni será el último del partido. escándaloPero más que una conspiración imaginaria, es el fruto de una No es un silbido muy capaz. ¿Quién fue al marcador de pelota? audacia Pellegrini fue expulsado y nunca se recuperó.

Declaraciones loto – quien habló después del partido sobre “Sistema Faltón«Y los hechos espantosos en»Ubicaciones responsable«, no está claro cuáles – entonces deberían archivarse como de costumbre broma Caliente para uno de los jefes más interesantes de la Serie A, si en realidad no lo fuera impresionante serie. Ocultan más que estar molestos por un juicio desfavorable. De hecho, se podría decir provocativamente que es precisamente una derrota argumentativa de este tipo Qué se necesita A Lotito para levantar sensación Que lo quería y que Di Bello casi lo logra favor. porque no puede estar ahí mejor ayuda para él batalla Política.

Por semanas Senador patrón Lotito recuperó su puesto Hiriente En el Palacio del Globo. contra el presidente la formaGabriel Gravina, su Enemigo históricoY en general el sistema que representa. El objeto de la disputa es Reforma Subordinar fútbol italianoel plan que está desarrollando la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) (revelado en exclusiva por Finalizado) y exigir que la Liga italiana, liderada por Lotito, cuente más, o mejor dicho, incluso disolver por el sindicato. Hemos llegado al punto Amenazas Y basado en tarjetas Sellado. Lotito ya había decidido «ir a por ello». una razón«A la Federación Italiana de Fútbol, ​​y esto ya era así mucho antes del partido Lazio-Milán: su intención ahora también es compartida en Liga de fútboles la introducción del sistema federal antes justicia normalpara obtener la pronunciación en Estilo súper aleación, poniendo el sistema patas arriba. ahora el tiene excusa perfecta Para hacer eso. A la ola emotiva que presenciaron los episodios olímpicos también se puede sumar la (santa) Cruzada por la independencia del Olímpico.La hayaAsociación de Árbitros, que no debe estar asociada con PolíticaPorque eso podría generar dudas sobre la posibilidad de que también estén vinculados a sus intereses. La Lazio fue el viernes. castigarLotito tiene razón al quejarse. Pero no te preocupes: no está ahí. Sin conspiración Contra su equipo. Sólo gobernantes italianos Extremadamente raro. Pero quizás el presidente de la Lazio ya lo sepa.

