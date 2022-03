Tan cierto, Barbara D’Urso revela novedades de La Pupa y el Nerdy Show

Bárbara Dorsoinvitado en la sala de estar muy cierto, Le dijo a la casera, Silvia TovanenNoticia de su próximo desafío televisivo:

La vida no es siempre facil Bárbara Nazionale, quien también habló sobre la experiencia de su familia, el trauma de ser separado de su madre a una edad temprana y la relación especial con sus hijos. Tanto en la vida privada como en el trabajo. Bárbara No tiene dudas:

Son divisivos, les gusto o no les gusto. Esto significa que dejo mis huellas dactilares. Todavía tengo la sensación. Obviamente cuando me insultan o atacan, nunca respondo, y cuando llega el momento en silencio, reacciono, incluso quejándome. Cuando decido demandar, es porque sé que hay un motivo válido.

Y hablando de quejas, recibidas esta vez, respondió el Más recientemente, Pamela Prati:

Milisegundo pastar No estaba del todo claro. No presentó denuncia penal, sino que acudió al juez de lo civil en busca de una indemnización, y habló de un daño inmaterial de más de 5 millones de euros según ella.

De vuelta a la vida privada y los rumores de que la abuela pronto verá, en cambio, Tofanín tratar de caer dorso, deseándole lo mejor y preguntándole cómo se sentiría cuando fuera abuela, pero sin resultados. El locutor respondió, pero memorizando la adivinanza:

No estoy hablando de mis hijos, soy muy conservador en esto y sus vidas privadas deben seguir siendo así. Esta noticia es sobre mí, sería sobre mí si fuera verdad, pero se trata principalmente de ellos. Son muy conservadores, así que no puedo hablar por eso. No dije que no, pero tampoco dije que sí. Me estoy volviendo loca de felicidad y voy a ser superabuela.