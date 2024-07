Tampere se tranquiliza tras la lesión: “La ecografía es buena, estamos listos para los Juegos Olímpicos”

buenas noticias

“Después de unos días realmente difíciles, hoy tengo la primera buena noticia y no podía esperar para compartirla con ustedes, que me han apoyado durante años de una manera única en los momentos más bellos y también en los menos bellos”. – escribió Jimbo en Instagram – Ahora empezamos de nuevo con las mismas ganas que teníamos antes pero con más hambre y odio, es cierto, me perdí dos carreras imprescindibles para prepararme mejor para los Juegos Olímpicos, pero esta pequeña parada definitivamente no me detendrá después. todo lo que he hecho. ¡Lo hiciste por mi gran sueño!