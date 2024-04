También salen Ray y Flavio Encina y se van a La7. Rumores sobre el futuro de Mentana

Tras la noticia de que Warner Bros. quiere comprar el centro de prensa La7, desmentida por ambas partes implicadas, ahora se vuelve a hablar de otra posible compra por parte de Warner que esta vez irá dirigida a toda la red de Urbano Cairo, siempre y cuando esta última lo haga. entonces. El vende. En resumen, parece que el gigante Discovery habla en serio y apunta más alto con la llegada el próximo año de un canal exclusivamente informativo, que debería llamarse CNN Italia. De hecho, falta toda la información y esta falta es lo que queremos remediar. El objetivo debería ser crear el tercer centro televisivo de Discovery, después de Ray y Mediaset. Por tanto, con la compra de Amadeus continúan las grandes maniobras para posicionarse en el mundo de la televisión. Están Giovanni Flores y Enrico Mentana de La7 cuyos contratos vencen. La dirección de Tg7 finalizará el próximo mes de diciembre. Quién sabe, quizá todavía dirija el nuevo centro de prensa de Warner Bros. De hecho, muchos rumores sugieren que la campaña de adquisiciones de Discovery aún está en sus inicios y puede interesar a otras figuras de alto perfil.

Ray también se encuentra en una situación en constante evolución y trata de compensar la muerte del ex presentador de San Remo, al mismo tiempo que tiene que lidiar con una posible nueva salida. Esta vez hacia La 7. Es Flavio Encina quien presenta L'Eredità a primera hora de la tarde en Rai 1, desde hace cinco ediciones. Desde septiembre pasado, la prueba está confiada a Marco Liorni, que dejó Reazione Catena, el primer juego de verano de la cadena dirigido por Pino Insegno a partir del próximo junio. A Insegno también debería encargarse otro programa en horario de máxima audiencia. Mientras tanto, para Encina no hay planes en el horizonte. La única ocasión en la que los espectadores volverán a verlo será en el nuevo programa L'acchiappatalenti, presentado por Millie Carlucci y que se estrenará el 10 de mayo en horario de máxima audiencia en Rai 1. En un programa con un componente diverso, que busca Talentos desconocidos para darle un toque obsceno, Incina forma parte del jurado: junto a él están Francesco Facchinetti y Simona Ventura, siempre que no haya otros cambios. Carlucci lo quería con Facchinetti: los dos ya formaban parte de El Cantante Enmascarado en las versiones que salieron al aire.

El año pasado, cuando Insinna perdió L'Eredità, declaró públicamente: «L'Eredità fue una maravillosa historia de amor profesional que terminó, pero seguiré en Rai porque esto no quita mi pasión por la empresa que forma parte de mi vida. «De hecho, La7 intentó tentar al presentador ofreciéndole presentar un nuevo programa de juegos a primera hora de la noche. Encina se negó. Ahora vuelve a surgir la misma situación. Y los rumores sobre la posibilidad de que Encina se rinda esta vez son cada vez más insistentes. al Centro de Televisión Cairo Urbano Nos centraremos en La7. En formatos ya probados para no empezar de cero, el elegido debería ofrecer un gran espectáculo a primera hora de la noche y esto debería dar un mayor impulso al Tg7 de Enrico Mentana. La última noticia es el anuncio de la dimisión de Massimo Bernardini, presentador del programa de televisión de la tarde en Rai 3, sobre el programa que había creado.