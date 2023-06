Supervivientes y la noche del naufragio «Los griegos nos tiraron con una cuerda» – Corriere.it

De nuestro corresponsal Calamata – Calamata fuera de deber. o por necesidades organizativas. «Esta es la lista». El empleado se detuvo en la entrada de las oficinas de la Guardia Costera en Kalamata, cuatro paredes azules y una bandera. Tiene docenas de hojas en la mano. Habla en un inglés lento: “Te lo digo de nuevo. Aquí hay 104 nombres. Estos son los supervivientes.Para cualquiera que no esté en esta lista, no hay esperanza.L”. Esto significa que más de 600 sirios, egipcios y paquistaníes iban a bordo del pesquero, que se hundió en la noche del martes y miércoles, a 45 millas náuticas de la costa del Peloponeso: Falta quien se mude a la muerte.

Ahmed también está frente a la oficina de la Guardia Costera., un egipcio que habla con acento milanés. Tiene 23 años y vive en Corsico, en las afueras de la capital lombarda. En el barco que se hunde estaba su primo de 19 años.Partí del Oeste. La historia de Ahmed contiene el drama humano y la reconstrucción que pueden ser cruciales para entender la causa de la segunda masacre más grave en la historia de la migración en el Mediterráneo: “Mi prima se fue con tres amigos de Tobruk. La ruta incluye una línea hasta una plataforma petrolera, luego gira hacia el oeste. Nadie explica cómo el barco terminó cerca de Grecia. El jueves por la noche aquí entre los sobrevivientes hablé con los tres amigos que viajaban con mi prima, me dijeron que llevaban mucho tiempo bromeando, no te preocupes. Entonces ocurrió una falla en el motor. Dijeron que el guardacostas tiró una cuerda, que estaba atada al pesquero, y partió, pero es como si el guardacostas le diera un tirón muy fuerte: El barco de pesca comenzó a bailar y volcó.. Estaban todos cerca, pero en cuanto cayeron al mar ya no entendieron nada, a lo mejor mi prima no pudo mantenerse a flote».