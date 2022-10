Supermercado, investigación revela cómo nos engañan: aprendemos a defendernos

Incluso antes de la crisis económica, muchas familias tenían que hacer bien las cuentas cuando iban de compras, haciendo malabarismos con los precios de los paquetes individuales, multipaquetes, etc., dejando al supermercado con gastos mucho más altos de lo esperado, pero ¿de dónde viene la «estafa » ¿ocultar?

Una nueva encuesta británica ha tratado de comprender el origen de la gran confusión de los consumidores acerca de los precios de los alimentos en los supermercados y tiendas de descuento. La base de todo esto es la clasificación de precios poco clara.

¿y cual? Para engañar a los supermercados

¿Cual? es la organización que se ocupa de las compras y pruebas de productos en el Reino Unido y ha realizado esta encuesta para ayudar a todos los consumidores a comprender la «estafa de precios» que a menudo hace que las víctimas, especialmente las personas con prisas, que no tienen tiempo para comparar precios y embalaje.

Según los resultados, el 72% de las personas que han estado expuestas a productos de diversos costos y formas, no pueden determinar los productos más adecuados, ya que les resulta difícil evaluar la relación calidad-precio.

En la encuesta podemos leer: «Nuestra encuesta encontró que el precio unitario, que le permite comparar el valor con el costo por unidad (por ejemplo, por 100 g o 100 ml), a menudo no es claro, es inconsistente o está ausente. A menudo, los estantes de los supermercados llenos almacenan versiones de diferentes tamaños de los mismos comestibles. La creencia popular de que un precio más alto significa un mejor precio suele ser cierta, pero no siempre es así. Si conoce el precio de 100 g o 100 ml, puede saber inmediatamente cuál es el precio más barato».

La denuncia, si puede definirse como tal, ¿a través de qué? Está relacionado sobre todo con la falta de claridad sobre los precios que se ofrecen en los supermercados, que muchas veces no brindan precios unitarios, confundiendo a los consumidores o poniéndolos en condiciones de gastar más de lo presupuestado.

Más concretamente, de hecho, las personas que participaron en la encuesta tenían dificultades para comprender la relación calidad-precio cuando el precio unitario no estaba allí o era difícil de leer. De hecho, las etiquetas a menudo estaban descoloridas, rotas o tapadas. Además, los precios de los productos de diferentes marcas se han fijado de acuerdo con diferentes criterios, a veces teniendo en cuenta el precio unitario, a veces en función del peso, etc. La situación empeora cuando los precios iniciales obvios han sido reemplazados por ofertas que no plasmaron la ventaja real ofrecida en el papel.

¿Cuál? ya ha llevado a cabo una investigación similar. Ya en 2015, la asociación escribió al respecto: “Esto llevó a una serie de recomendaciones para mejorar los precios unitarios en los supermercados, pero la legislación en sí no ha cambiado y nuestras últimas investigaciones muestran que aún queda mucho por hacer. ¿Es esencial un precio unitario claro? Para ayudar a los compradores a sobrellevar la actual crisis del costo de vida, los grandes almacenes están abogando más urgentemente al hacer que los precios unitarios sean más visibles, legibles y consistentes, así como mostrarlos en sus promociones”.