Superbonus, Cgia: «Una medida desequilibrada a favor de los ricos»

“Con Superbonus 110 por ciento, pagamos la misma cantidad gastada hasta ahora con el ingreso de ciudadanía”, señala Cgia. A diferencia del último procedimiento, Las ventajas afectaron a muy pocas personas, especialmente adineradas, de educación media y superior y haciendas ubicadas en los centros históricos de las grandes ciudades, especialmente en Centronord.. En definitiva, es una medida muy cara, muy sesgada a favor de los ricos, y como veremos más adelante, también distorsiona el mercado”, añade CGIA.

Tras presentar 107.588 declaraciones juradas a 31 de enero, el Estado, con un Superbonus del 110 por ciento, tendrá que incurrir en gastos de algo más de 20.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que en Italia hay aproximadamente 12,2 millones de edificios de apartamentos, estimamos que hasta el momento esta medida ha afectado solo al 0,9 por ciento del total de inmuebles de uso residencial. En otras palabras, al permitir a los propietarios que están reconstruyendo sus propiedades una deducción fiscal del 110 por ciento, estamos gastando $ 20 mil millones para mejorar la eficiencia energética de una micro porción de edificios en el país, asegura la Oficina de Investigación de Cgia.

110 por ciento, según CGIA No debe ser «rechazado» para causar un comportamiento fraudulento. exactamente lo contrario. Según datos de la Agencia Tributaria, de los 4.400 millones de infracciones detectadas, “solo” 132 millones de euros son imputables a esta actuación. superbonos Sin embargo, debe criticarse, ya que representa un costo aterrador para los impuestos públicos y es desproporcionado con respecto a la cantidad de edificios que «se volvieron funcionales».. Por tanto, según los artesanos de Mestre, el umbral de descuento de los gastos incurridos debería reducirse lo antes posible, por ejemplo, al 60-70 por ciento, anticipando el valor del descuento especificado en el último estado financiero.

«Al hacer esto, el arrendador estará obligado a participar significativamente en el costo de la intervención de mantenimiento. Seamos claros, nadie está ignorando el papel que han jugado las bonificaciones en los últimos años para reactivar la construcción, mantener alejados a los leones y mejorar la calidad de nuestras viviendas, Dios no lo quiera, sin embargo, la Convicción de gastar demasiado dinero y “adormecer” el mercado de la construcción es demasiado alta, destaca CGIA.

Además, con Superbonus’El mecanismo permite una deducción fiscal mucho mayor de lo que el propietario tendría que gastar para renovar el edificio.provocó una preocupante burbuja inflacionaria, alimentada también por el fuerte aumento de los precios registrado por todas las materias primas en el último año”.Ante un auge de la demanda que, entre otras cosas, debe cumplirse por ley en un plazo determinado, El Superbonus del 110 por ciento ayudó a subir los precios de muchos artículos (hierro, acero, madera, arena, ladrillo, betún, hormigón, etc.) Es casi imposible encontrar otros. (lana de roca, poliestireno, andamios, etc.)», confirma.

También es importante que la CGIA haga hincapié en la tendencia de las empresas activas en el sector de la construcción. Según los datos de las Cámaras de Comercio, de hecho, en 2021 el número total aumentó en 10.699 unidades (+ cerca de un 1,4 por ciento respecto a 2020), lo que eleva el stock nacional a 754.886. El resultado obtenido en el sur es de particular interés: en 12 meses, las empresas aumentaron en más de 7.000 unidades, de las cuales casi 3.000 estaban en Campania y algo menos de 1.800 en Sicilia. Todavía no hay datos exactos, pero este auge es definitivamente atribuible a los efectos asociados al número de bonificaciones que la ley ha introducido en los últimos años en la construcción. No solo. Parece comprensible que una parte importante de estas nuevas actividades estén lideradas por empresarios extranjeros que cada vez más se “encabezan” en este sector, bajando muchas veces el nivel de calidad y eficiencia.

A nivel regional, CGIA informa que Veneto registró el mayor número de complejos Superbonus con un 110 por ciento en relación con los edificios de apartamentos existentes. Con 13.933 certificados, el porcentaje de ocurrencia de estos últimos sobre el número de edificios de apartamentos existentes es del 1,3 por ciento, y disminuyó en Lazio y Toscana al 1,2 por ciento y al 1,1 por ciento en Emilia-Romaña y Lombardía. Por otro lado, las regiones menos involucradas son Calabria y Molise (ambas con 0,6 por ciento), Sicilia y Liguria (ambas con 0,5 por ciento). Finalmente, a nivel nacional, el importe medio de las deducciones al final del negocio previsto es igual a 187.437 euros por edificio de viviendas. El pico máximo se puede ver en Basilicata (299.026 €), Abruzos (24.127 €) y Campania (238.952 €). Por el contrario, Toscana (153.373€), Véneto (146.171) y Friuli Venezia Giulia (144.177€) cerraron el arreglo.