“Súper dolor, fuiste mi primer hijo”.

“Desde que mi amada Sharon lo trajo a mi vida, he tenido la oportunidad de ser su padre desde entonces. fue mi primer hijo Entendí que ser padres es una oportunidad dada por Dios para que aprendamos acerca de una forma superior de amor y gracia. Me enseñó el significado profundo del amor incondicional. “Único y real”, recuerda Vache, que tiene una hija con Fonseca: Jerusalén azul . Luego señala directamente al perro y le habla como si aún pudiera escucharlo: “Fuiste un hijo para mí, el primero, te quise mucho y llenaste cada segundo de mi vida con tu profundo amor y tu amor. amor eterno. Mirada atenta. Gracias por todas las noches que escuché un cambio en mi respiración o en el tono de mi voz, así que me levanté de tu sofá al lado de mi cama y… Viniste a ponerme tu pata encima Hasta que me viste calmarme”.

dolor muy fuerte

Luego, el empresario admite que está pasando por un momento muy difícil para afrontar esta enorme pérdida: “Es doloroso y rechazo con todas mis fuerzas la idea de imaginar la vida sin ti y sin el ruido de tu cola que cobró vida como Tan pronto como abrimos los ojos por la mañana. No sé cómo haré eso, amor mío, niña mía, ángel mío… Tal vez cerrando los ojos e imaginando tu palma y tu mirada tierna hasta que cada oleada de dolor que me ataca y me atacará amaine. Vacchi habla de sus últimos días con Gordo y el gran vacío que dejó en la vida familiar: “Ella se resistió a estar a nuestro lado y cuando ya no pudo soportarlo, Nos has dejado en un vacío insalvable Y sólo la gran reserva de amor que Ella nos ha dejado en la vida nos permitirá sobrevivir a este dolor sobrenatural. Luego concluyó: “Hola Gordo, vivirás por siempre en nuestros corazones y hasta que nos volvamos a encontrar, miraré tu sofá cada vez que me despierte en las noches y las lágrimas poco a poco se irán convirtiendo en una dulce sonrisa. Te amo, papá».