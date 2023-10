«Suning pagó casi mil millones de euros por el Inter. Zhang está tranquilo, no transfiere presión».

«Con el Inter necesitamos té de manzanilla antes de los partidos: ganamos con los equipos grandes y perdemos con los pequeños». el chiste es Bebé Marotta, invitado esta noche en el escenario de “Golden Boy”, evento organizado por Tuttosport y que se desarrolla actualmente en el Teatro Cucinelli de Solomeo (PG). El CEO nerazzurri recorre los momentos notables de su carrera y, obviamente, también toca la cuestión nerazzurri y la relación con los nerazzurri. sonando«En el Inter me encontré por primera vez trabajando con un propietario extranjero – recuerda Marotta -. Afortunadamente llegaron de otra manera, y quién sabe dónde habría acabado nuestro fútbol. Nuestras propiedades chinas han realizado enormes inversiones, que han aportado casi mil millones de euros. La propiedad nos asegura una gestión a través de la cual podemos lograr un buen desempeño creando equipos competitivos a pesar de las bajas inversiones actuales. La ventaja de la propiedad china es que nos permite trabajar con tranquilidad y la presión es relativa”.

Chang – “Stephen Chang es un joven jefe de 30 años, Es muy silencioso y no transfiere presión.. En Italia falta la cultura de la derrota. En cuanto pierdes un partido, hay una redacción de ultras y medios de comunicación, y fuera no hay todo eso. La propiedad extranjera te permite trabajar, sabiendo perfectamente que puedes perder: para los italianos, la derrota es casi una tragedia. Cuando se gana, el gran problema se vuelve pequeño, y cuando se pierde, se vuelve grande. Hay que saber ganar y saber gestionar el post-ganar, que es lo más difícil, porque se imponen nuevas dinámicas, como la autocomplacencia, que es peligrosa porque te hace entrenar con menos intensidad o te hace acercarte. ciertos partidos con una intensidad más superficial”.

transportador – «Mi primer gran negocio fue vender a Casiraghi de Monza a la Juventus con Boniperti en propiedad conjunta. Cuando fui al principio a la Sampdoria, estaba escéptico porque estaba en el Atalanta en la Serie A: terminamos séptimos y con uno de los mejores jóvenes. equipos en Italia, al final me convencieron y yendo a la Sampdoria aprendí que si cambias de equipo, tienes que ir a los que son un poco difíciles y no a los que lo hicieron bien, sino es lo más difícil posible. «Hoy me voy al Nápoles después de ganar la Liga. En la Juve aprendí un concepto organizativo ganador y el valor de delegar, dado que Andrea Agnelli me dio plenos poderes. Vidal fue una excepción: tenía un empuje físico increíble que le permitía afrontar diferentes veladas, digamos que sí, pero luego en el campo se movía a toda velocidad. En la Sampdoria, Ibn Gadafi y Cassano estaban juntos en el equipo. Tú te encargas de la gestión (risas, editor). ¿Las negociaciones más difíciles? La llegada de Pogba al Manchester United: Estaba muy orgulloso de todo mi equipo, el llamado equipo invisible, que es el equipo institucional en comparación con el equipo visible que sale al campo. Logramos detener a Pogba y lidiar con Mino Raiola no fue fácil. Estuvimos tres días en el hotel negociando con la dirección del Manchester United para llegar a un acuerdo. Higuaín se iba a Barcelona y por eso le pedí permiso a Andrea Agnelli para seguir adelante y cerrar el trato ya que el traspaso de Pogba aún no estaba cerrado. Estaba Andrea, que era la animadora principal y me dio luz verde. «Fue un proceso rápido».

