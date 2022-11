Sufre mucho y paga todo en Lukaku

El Inter se redescubre frágilel herido despierta y se anticipa a sí mismo en un futuro próximo (Los próximos dos partidos ante Bolonia y Atalanta) con todas las dudas del pasado que creía enterradas. Golpeado y ahogado por la Juventuscomo antes LacioDe MilánDeUdinese Y de Roma: Se registra y se pierde, se pierde el equilibrio, fallan los pensamientos, crece el miedo, crece la confusión, y al final, no hay reacción. La tanda de cuatro victorias consecutivas en Liga y el paso de octavos en Champions salió de golpe bajo los golpes concretos de la Juventus: Defensa, contraataque, competición y rencor (deportivo). Todo lo que le faltaba al Inter. Los números, que son más generales, aclaran mejor la cuestión: el equipo de Inzaghi encajó 19 goles, 16 de estos están fuera de la casa13 en enfrentamientos directos con los equipos que tienen por delante (o que, como el Udinese, están directamente por detrás). En los mismos partidos, anoté solo 5 veces., en tres ocasiones (Milán, Udinese y Roma) hasta adelantarse y luego ser alcanzado y adelantado. Solo con la Juventus no logró, pero falló al menos cinco ocasiones, tres de las cuales fueron grandiosas en la primera parte. Esto nos lleva a Otro frente de fragilidadmuchas veces no se destaca lo suficiente: es cierto que el Inter lleva muchos goles, También es cierto que deja a muchos en la calle.. Solo una quinta parte de los que anotaron (5 de 25) se encontraron con los que ahora avanzan en la clasificación, solo dos de ellos de Lautaro (Lazio) y Dzeko (Milan): En los grandes partidos no es de extrañar que todos pierdan, además de la defensa faltaba el ataque. Aquí entonces viene la carta de Lukaku. ¿Qué tiene que ver el belga con el nocaut de anoche? Se trata de cómo se siente el Inter en este momento Pagó caro todo lo que se hizo este verano: Le paga Desafortunadamente, ciertamente no se esperan lesiones, pero son muchas. En el altar de la billetera reducida a verde, Operation Big Rom en realidad sacrificó todos los demás caminos entrantes: lukaku ha vuelto, para suplir numéricamente la salida prevista de Sánchez, pero el Inter, que hasta el momento había apostado todo por él, prácticamente no la tuvo, reduciendo a tres el número de atacantes disponibles para Inzaghi. Pocos, sobre todo al principio de temporada tan ilusionados. ¿Y ahora? Pues bien, como decía antes, aún quedan dos fechas para el parón, pero incluso ante el máximo optimismo los programas hay que revisarlos a la baja: hacerlo bien ante el Bologna y servir en exclusiva al Atalanta para mantener el listón firme en unas nuevas primarias y vitales. objetivo, y eso significa el nombramiento de héroes. Hablar ahora del campeonato es engañoso y sobre todo fuera de lugar.