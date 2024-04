Sufre bullying a los cinco años y piensa en suicidarse a los veinte – Corriere.it

Les escribió: «Queridos matones, ya sabéis quiénes sois. Yo, Claudia, Ratatouille (Como el ratoncito de la película animada de Disney. Sr. Dr.). Espero que cada uno de ustedes sepa el daño que sus acciones han causado. Tienes una Una joven con alta autoestima. Con altas capacidades y lo aplasté Hasta que ya no pueda levantarse de la cama y La lleva al suicidio. Sí, sois alumnos del año 2002 del Colegio Asunción de Gijón. No me importa si sois hijos de celebridades, o tenéis más de 10.000 seguidores en las redes sociales, o os hacéis la víctima. eres un inútil.»