Suecia eligió a Magdalena Andersson su primera primera ministra: dimitió a las pocas horas

Unas horas después de que fuera elegido para el parlamento para dirigir el nuevo gobierno sueco, Magdalena Anderson Ella renunció como Primera Ministra luego de perder apoyo dio. No estaba claro si Anderson, que debía hacerse cargo del gabinete el viernes después de reunirse con él, era … Traer de vuelta a Carlo XVI Gustavo – Ahora debes encontrar uno nuevo. votar por la confianza. El Partido Verde retiró su apoyo a la coalición liderada por los socialdemócratas, e La primera mujer en convertirse en primera ministra Suecia, después de que el Parlamento aprobara, también hoy, la propuesta de presupuesto alternativa.

Con una declaración emitida después de la renuncia de Andersen, la Presidencia del Parlamento sueco anunció que «ahora contactaría líder del partido para discutir la situación ”. Elección de Anderson, quien se suponía que tomaría el cargo Stefan Lofven, el compañero de fiesta que decidió Retira Para desactivar duro tensión política Evitó que su partido se dividiera antes de las elecciones Septiembre 2022 – Pasó con 172 votos De los socialdemócratas y los verdes (117 sí y 57 abstenciones) y equivalente No de los conservadores.

Pero el sistema parlamentario sueco requiere confirmación si no tienes una La mayoría de de votos en contra. Sin embargo, la débil mayoría resistió durante unas horas, cuando no logró obtener su propio proyecto de ley de presupuesto, y los conservadores se opusieron y, en cambio, lograron aprobar su propuesta. En este punto, los greens tienen cancelar – rescindir su apoyo al primer ministro.

«Es un momento muy dificilEstamos sorprendidos y enojados por el comportamiento del Partido de Centro para la política estadounidense No es un juegoEl líder del Partido Verde y el viceprimer ministro dijo: por cada polonia, reconociendo la dificultad de entender cómo fue posible brindar apoyo al gobierno en la mañana e luego arrástralo.