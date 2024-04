Su trabajo, Patrizio pierde 50 mil euros por su hijo: Frost está en el estudio

Durante el último mes, se ha ganado una reputación. Paquetes de la suerte a tu trabajo, Después de lidiar con paquetes azules en 26 de los 28 episodios a los que asistió. Pero cuando le llegó el turno de jugar, Aristócrata Dele Marki perdió su toque mágico y vivió una velada de montaña rusa que culminó con un emocionante burlesco. Así es como transcurrió el episodio de ayer, miércoles 3 de abril, con las esperanzas de una gran recompensa traicionadas al final, por decir lo menos. lamentable.





Tu Trabajo (3 de abril), partido de Patrizio

Patrizio es un carnicero de mediana edad originario de San Michele Fayoum, en la provincia de Pesaro Urbino. También conocido como «Bruno Barbieri” de Affari Tuoi (debido al notable parecido con el chef de Masterchef), durante las últimas cuatro semanas se ha ganado una reputación Pacman es creativo Del programa de juegos Rai 1 también gracias a su amabilidad y amabilidad. Se ve glamoroso A menudo es muy apreciado en las redes sociales. Juega con su hijo Francesco, de 21 años, un estudiante de economía que ha demostrado desde el principio que está implicado y activo en el juego de sus padres. El propio niño elige las primeras inyecciones y tuvieron éxito, hasta el punto de que el médico las administró después de unos cuantos paquetes. Una oferta que te hará temblar las muñecas: 46 mil eurosPero fue rechazado sin pelos en la lengua por Patricio quien claramente dice que quiere aspirar a cifras mucho mayores.

Por lo tanto, a medida que avanzamos, empiezan a aparecer algunos premios «pesados» como este. 100 mil eurosque incita a un ciudadano de Marchia a aceptar una oferta Intercambio de paquetes Tomar el número 18 de Molise (sustituyéndolo por el número 16, que luego resultó que sólo tenía 5 euros). El juego de Patrizio se escapa por caminos casi perfectos y el médico lo tienta en otras dos ocasiones con un enorme cheque de 46 mil euros, algo que el competidor siempre rechaza y pide cambiar nuevamente el paquete, pero su petición no es aceptada. Entonces el padre y el hijo Marsh se pelearon. De hecho, en el transcurso de dos llamadas, Los premios de 300.000 y 200.000 euros “saltan”.y lo que parecía una pareja perfecta comenzó a topar con los altibajos de uno de ellos mofa. «Qué partido más espectacular. Tenía 200.000 euros y 300.000 euros, pero ahora Patrizio puede irse por un máximo de 20.000 euros», comentó Amadeus. Un hecho desastroso que también fue confirmado por la posterior convocatoria que quemó el premio por valor de 20 mil euros. El último color rojo que queda en juego.

Escarcha para tu negocio, un área afortunada es un área fallida

Entonces seguimos adelante zona de suerte, el «juguete» extra de Affari Tui que puede salvar una velada de carnicero en Las Marcas. Patrizio inicialmente se centra en… Molise, pero la selección no es exitosa. Entonces jugamos con 10 regiones menos y por 50 mil euros. El hijo de Patrizio decide apostar por Lombardi, contradictorio Su padre, que en cambio recoge los buenos sentimientos procedentes de Liguria. Y aquí toma forma el chiste final Y por último, porque la región afortunada es Liguria. Si hubiera seguido su instinto, Patricio habría cobrado 50.000 euros, y en cambio -aunque demostró mucho coraje- regresó a casa con las manos vacías y lleno de remordimiento, como lo demuestran las últimas palabras que le dirigió Amadeus: “Es increíble; «Es una zona afortunada para encontrarte, pero la suerte se volvió en tu contra esta noche».





Reacción en las redes sociales

La debacle de Patrizio no ha pasado desapercibida en las redes sociales, ya sea por la forma en que se desarrolló o porque “grupo“Se creó un sitio web en torno a su personaje, que durante semanas fue considerado Una mascota para cada competidor.. Hay quienes lo animan escribiéndole: «Chicos, no me hablen, estoy muy triste por Patrizio. Si tuviera dinero le enviaría una transferencia bancaria», o: «Patrizio, quédate con dos idiotas». «. Así de todos modos. Buen juego”. Sin embargo, no faltan las críticas dirigidas al competidor y su decisión de rechazar repetidamente las tentadoras ofertas del médico: “Quizás a la suerte no le guste quien tira tres veces a la basura un cheque de 46 mil euros .” Y finalmente, termina con el hijo de Patricio. También a los ojos de muchos, es 'culpable' de obstaculizar el ataque al afortunado distrito a pesar de la obsesión ganadora de su padre: 'Nunca te dejes convencer por tus compañeros, pobrecito, ahora él 'Incluso se siente culpable.'