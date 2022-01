Su propia dieta después del covid

Jerry Scotty se ha recuperado de Covid y ha perdido unos 11 kilogramos. ¿Cómo te mantienes en forma? Aquí están los secretos de su dieta.

Historia de la Jerry Scotty Con Covid no es el más feliz, lo sabemos. El director estuvo muy mal el año pasado, casi al mismo tiempo, y hoy revive esos malos momentos contándole cómo salió y cómo salió. Sea del tamaño correcto después. Hoy Jerry está en gran forma y se ha presentado i Secretos de su dieta ¿Y qué come después de perder bien? 11 pimientos picantes. Averigüemos qué dijo el director.

Jerry Scotty y la dieta: ‘Le quité la carne’

La experiencia Covid fue realmente pesada Jerry Scotty, un presentador amado por los espectadores italianos de numerosos programas a lo largo de su dilatada trayectoria televisiva, que se encontró al recibir el alta del hospital perdió mi perdió 11 kilos. Así que poco a poco tuvo que recuperar su vida y empezar a comer bien de nuevo, apegándose a la nueva Dietas y comidas. Veamos cómo se alimenta Jerry hoy.

como el dijo Corriere della SeraScotty no sigue una dieta o dieta estricta, simplemente ajusta su dieta y trata de no estirar demasiado: «No tengo ningún trastorno relacionado con la comida.: Soy un buen tenedor pero no exagero. Y tengo algunos secretos saludables: en mayo, el mes de Nuestra Señora, hago un florete como mi madre me inculcó. Dejo el vino, las bebidas y los aperitivos y pierdo 5-6 kilos.“Avena, minestrone, verduras … en resumen, una dieta vegetarianoQue Jerry decidió seguir después de salir del hospital.

«Seguí una dieta vegetariana.«- Explicación de Mosul al mensajero-«Fue la segunda vez en mi vida: la primera fue durante el encierro de 2020, cuando no nos habíamos tocado con mi pareja y mi hijo Eduardo durante 40 días, hasta Semana Santa. Ahora defino las cantidades: Una vez a la semana pollo, pescado, huevos, raramente rojos. para mi eso Tengo presión arterial alta Es mejor así.«