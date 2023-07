Su dueto con Serge Gainsbourg- Corriere.it es inolvidable

Jane Birkin fue encontrada muerta en su casa de París. Entre sus canciones más famosas está Je t’aime… moi non plus, traducida con su marido, Serge Gainsbourg.

En 2017, en una entrevista en Partido de ParísHabló sobre su leucemia: Me di cuenta de que solo me quedaban diez años de vida.

Llegó a Francia en los años sesenta tras casarse con el gran compositor británico Juan Barry, fue el encuentro con Serge Gainsbourg lo que cambió su vida. Que dijo el mensajeroen una entrevista de 2013, la canción Je t’aime… más de uno que le dio fama mundial y fue grabado originalmente por Brigitte Bardot (que luego se arrepintió y prefirió no comparecer): Estábamos en el gran estudio de grabación londinense de Fontana, en Marble Arch. Recuerdo sobre todo que quería que Serge me quisiera, que cantara notas altas, como él me lo pedía. Estábamos separados, Serge me hacía gestos mientras yo me mantenía alejado. en la segunda grabacion Je t’aime … más de uno ella estaba lista De vuelta en París, lo pusimos en el restaurante de nuestro hotel, el Hôtel de la rue des Beaux-Arts: la gente dejó de comer y se quedó sin aliento, Serge me dijo: «¡Bueno, lo logramos!» No paramos de reír.

En cine, Jane Birkin ha trabajado con algunos de los más grandes directores: De Jacques Deray a Roger VadimDe Michel Deville a Michel Audiard, de Michelangelo Antonioni a Jacques Doillon, quien luego se convirtió en su compañero.

En 2021, recibió el honor de su hija, Charlotte Gainsbourg, en el Jane sobre Charlotteuna película que alterna planos e imágenes de la madre con la confianza entre las dos mujeres.

Jane Mallory Birkin nació el 14 de diciembre de 1946 en Marylebone, Londres. Su madre fue la actriz Jodie Campbell y su padre, David Birkin, fue capitán de la Royal Navy.. Jane comenzó a modelar y actuar a la edad de 17 años, protagonizando la obra de Graham Greene, seguida de un musical, Passion Flower Hotel, con música de John Barry. Se casó en secreto con el compositor.con quien tuvo a su hija mayor, Kate Barry, la respetada fotógrafa que luego murió trágicamente (quizás por suicidio) al caer desde una ventana de la casa.

En 1968 se trasladó a Francia, país del que se convertiría en ciudadana. Su compañero en pantalla en la película. Logo En 1969, Serge Gainsbourg se convertiría en su pareja durante doce años, formando una de las parejas más famosas de Francia en los años 70.

En 1980 comienza a compartir su vida con el director Jack Doillonel padre de su tercera hija Lou, que permaneció en la vida de Serge Gainsbourg hasta su muerte en 1991, y Luego, junto a su hija Charlotte, se convirtió en el guardián de su memoria.Reinterpretación de canciones de Ginsburg en concierto. Jane Birkin, que no ha perdido su inconfundible acento inglés, se ha convertido en una figura importante de la cultura popular Dando su nombre a uno de los bolsos más famosos de la modaBirkin Hermes. Una vez, en un avión, Jeanne se sentó junto a la cabeza de Hermes y se quejó de que nunca encontraría un bolso tan práctico y elegante. Diseñaron uno juntos y así nació el icónico bolso Birkin. ¿Es cierto que en Estados Unidos a veces se habla de la bolsa de valores para ser reconocido? Una vez dije mi nombre y me dijeron «Birkin… ¿como una bolsa?». «Sí» – le dije – ¡y la bolsa cantará!.