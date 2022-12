Su canción «Put…» cambió de título – Corriere.it

De María Egesia Fiachetti y María Volpe

Amadeus, junto con Gianni Morandi, fueron los anfitriones de la velada (con un recordatorio de Siniša Mihajlović) que decidió que seis jugadores jóvenes (de 12) competirán el 7 de febrero de 2023. El ganador es Gianmaria. Los 22 grandes nombres retransmitieron los títulos de sus canciones en el festival

Madame – seudónimo de Francesca Calero, nacida en Vicenza el 16 de enero de 2002 – cantante, compositora y rapera Se hizo famosa en el 2018 gracias a la canción «Sciccherie». Luego participó en la competencia en el Festival de Sanremo 2021 con la victoria «Voce», y ganó el Premio Lunezia de Sanremo a la calidad musical y literaria. Madame ya había aparecido en los titulares, declarando que era bisexual y que se sentía atraída tanto por mujeres como por hombres. Hace un año en Instagram se la vio besando a una chica, pero la dama no tardó en aclarar que no era su amiga: «Es mi trabajo, todo lo que ves es material compartible en las redes sociales: amistades, viajes que hago, cosas que encontrar. Pero todo sobre mi vida privada es algo especial. No será tuyo porque es mío, es mi herencia».

A medianoche los cuarenta juicios: gran temor para los doce jóvenes. Solo seis de ellos irán a Sanremo. El ganador del Sanremo Giovanni Award 2022 fue Gianmaria con la canción «The City You Hate». Los seis que han pasado y actuarán en el festival con grandes volúmenes son: Shari (cantará «Egoista»); Colla Zio («No me gusta»); Gianmaria («La Bestia»); Sethu («Las razones perdidas»); ay («estúpido»); Oli («polvo»).

Luego comenzó la procesión de artistas que dieron los títulos de sus canciones. comienza con un artista de 53 platino, másquién cantará «alba»; Siguiente Tanani Quién sugerirá «Tango». el llega Señora Quien anuncia la canción «Good in Evil» Sanremo, luego comienza la competencia entre jóvenes muy emocionados: hay doce de ellos. Seis de ellos actuarán en el Festival de San Remo y los otros seis lo intentarán de nuevo. Nuevo senior, gran artista, altamente premiado: Georgia Lo que muestra el tuit del hijo, quien escribió: “Mamá, yo no te apoyo, yo estoy con Laza”. Luego su título: «Malas Palabras». Seguir señor ryan quien canta «Superhéroes»; mientras hermosa Alódice Él sugerirá «dos» e Gianluca Grignani «Cuando respiras». La carrera sigue siendo entre los jóvenes. el llega Marco Mengoni, que se desliza una y otra vez; Cantará en febrero con «Hayatan». Entonces espera con impaciencia ana oksa (14º Festival de Sanremo activo) Rubia, rubia, cantará «Sally (Canto delanima)». el llega Placer amado por los niños, que sugerirán «Cenere»; Y el mara sati : Su artículo se titula: «Duemelaminuti». yo tambien vuelvo Moda que canta «Déjame ir»; Tiempo paula y claire Sugerirán «ira». la pareja Colapis de MartinoQuien presentó el baile de Ariston, presentará «Splash», mientras que Leo Gassman, que participó en el Festival de San Remo 2020 en la categoría Nuevas Actuaciones, ganando la canción «Vai bene così», cantará «Terzo cuore». Article 31, o J-Axe y DJ Jad, interpretarán «Un bel viaggio». Aries cantará «El mar de los problemas»; Mientras que el nunca olvidado Cugini di Campagna tiene una pieza titulada «Lettera 22». El Levante propondrá «Vivo» y Coma-Cose propondrá «L’addio». También llega LDA (nombre artístico Luca D’Alessio, hijo de Gigi), un niño humilde que cantará «Then Then Tomorrow»; Y finalmente, el último gran nombre en el podio, Rosa Chemical con la canción «Made in Italy».