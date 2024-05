«Cuando los líderes se reúnan en julio en la cumbre de la OTAN, tomarán decisiones importantes: los desafíos que enfrenta Ucrania son muchos», añadió. «Todavía podemos ganar, pero sólo con un fuerte apoyo de la OTAN». Así lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Praga durante una declaración con el primer ministro checo, Petr Fiala.

video Stoltenberg: Kiev sólo puede ganar con una fuerte ayuda de la OTAN

allá Dinamarca permitirá que las armas y los F-16 proporcionados a Kiev se utilicen para lanzar ataques más allá de las fronteras ucranianas. «Cuando aprobamos la ayuda, informamos claramente a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento danés de que posibles ataques a instalaciones militares en Rusia también forman parte de la autodefensa ucraniana», añadió. Así lo confirmó el ministro danés de Asuntos Exteriores, Løkke Rasmussen, al margen de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en formato de ministros responsables de Comercio.

Rusia dependerá Medidas en el ámbito de la disuasión nuclear Y si Estados Unidos desplegará misiles de mediano y corto alcance en Europa y la región de Asia y el Pacífico. Así lo informa RIA Novosti citando al ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

Estados Unidos y la OTAN tienen la intención de continuar la guerra con Rusia.Esto les causará un gran daño. Dijo que Portavoz del Kremlin TASS cita a Dmitry Peskov. Según Peskov, los gobiernos occidentales están «provocando a Ucrania de todas las formas posibles para que continúe esta guerra sin sentido». Y añadió: «Está claro que todo esto tendrá consecuencias. Esto, en última instancia, causará un gran daño a los intereses de aquellos países que optaron por escalar las tensiones».

Los ejércitos de China y Rusia. “Profundizará aún más la confianza y la cooperación mutuas y ampliará el alcance ejercicios conjuntos Se llevarán a cabo patrullas navales y aéreas conjuntas de forma regular». Así lo confirmó el portavoz del Ministerio de Defensa en Pekín, Wu Qian, rechazando las acusaciones de que Estados Unidos y el Reino Unido proporcionaron asistencia directa a Moscú en los esfuerzos bélicos. contra Ucrania «La parte china siempre adopta una actitud sabia y responsable en la exportación de productos militares y gestiona estrictamente la exportación de productos de doble uso», objetó Wu durante la conferencia de prensa mensual.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron en un día hasta 190 soldados, dos tanques T-64 y una estación de guerra electrónica en la zona de operaciones del Grupo de Fuerzas Ruso «Oeste». Así lo informó a TASS el jefe del centro de prensa del grupo, Ivan Pegma. «Las pérdidas enemigas ascendieron a 190 soldados, dos tanques T-64, 11 vehículos, una estación de guerra electrónica y 15 puntos de observación de drones.Pegma dijo: «Los sistemas de defensa aérea del grupo destruyeron 7 drones».

Un transbordador de coches y un transbordador de ferrocarril resultaron dañados por fragmentos de un misil lanzado posteriormente En relación con el ataque ucraniano a la infraestructura del puerto de CrimeaKerch. Así lo afirmó el ministro de Transportes de Crimea, Nikolai Lukashenko, informó TASS.

«Dos transbordadores, uno para automóviles y otro para trenes, resultaron dañados por fragmentos de misiles durante la represión del ataque a la infraestructura de transporte en la ciudad de Kerch, y no se informó de víctimas entre marineros ni civiles», dijo Lukashenko. . El ministro dijo que el servicio de ferry reanudará sus operaciones después de evaluar los daños. Instó a los residentes locales a confiar únicamente en la información de fuentes oficiales.

allá La OTAN es capaz de proporcionar menos del 5% de las capacidades de defensa aérea necesarias para proteger a sus miembros en Europa Central y Oriental. De un ataque a gran escala. El Financial Times escribió esto, citando estimaciones de la OTAN. Para el periódico City, esto revela el alcance de las vulnerabilidades del continente. El fortalecimiento de la defensa europea será un tema central en la cumbre de la OTAN que se celebrará el próximo mes de julio en Washington, y está previsto que los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reúnan hoy en Praga. El Financial Times escribió que algunos líderes y oficiales militares europeos han advertido que Moscú podría tener la capacidad de atacar a un Estado miembro de la OTAN hacia finales de la década. En una revisión de la defensa el año pasado, Londres describió el “desafío de proteger contra ataques aéreos” como “el más grave en más de 30 años”. Según el Financial Times, el fracaso de los países europeos de la OTAN en los últimos meses a la hora de proporcionar equipos adicionales de defensa aérea a Ucrania ha puesto de relieve el suministro limitado del continente de estos sistemas caros y de lenta producción, pero también ha estimulado una serie de iniciativas para buscar Soluciones como el sistema SkyShield impulsado por Berlín, Polonia y Grecia pidieron a la Comisión Europea que contribuya al desarrollo de un sistema europeo de defensa aérea.

Por otro lado, las preocupaciones de la OTAN están creciendo, alimentadas por la proliferación de drones de ataque de largo alcance y bajo costo, como los utilizados por Rusia contra Ucrania.

La posibilidad de utilizar armas proporcionadas por la OTAN también en territorio ruso «Creo que debería preocupar a todos los que se preocupan por el destino de nuestro mundo. Esto podría conducir a una escalada que ya nadie podrá controlar: es una perspectiva realmente preocupante «. Así lo afirmó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, al margen de un acto en Milán. Y añadió: “Estamos comprometidos a nivel humanitario, especialmente en lo que respecta a la cuestión del regreso de los niños ucranianos a sus hogares. patria, un mecanismo que comenzó con la visita del cardenal Zuppi a Kiev y Moscú y que está empezando a dar sus frutos. No hay otros lugares.»

Europa está en alerta máxima por incendio provocado por Moscú



Los servicios de seguridad de toda Europa están en alerta máxima por lo que se considera la nueva arma de guerra de Rusia: incendios provocados y sabotajes en los Estados bálticos, Alemania y el Reino Unido. The Guardian informó esto. Respecto al incendio ocurrido en la tienda IKEA de Vilnius, el primer ministro polaco, Donald Tusk, indicó que pudo haber sido obra de un saboteador extranjero. Los investigadores europeos ya han especulado sobre la posible participación rusa en un ataque incendiario en el este de Londres, otro que destruyó el centro comercial más grande de Polonia, en Baviera, y graffitis antisemitas en París.

Le Pen: Macron simplemente quiere ir a la guerra



La líder del Agrupamiento Nacional, Marine Le Pen, acusó hoy a Emmanuel Macron de querer «simplemente ir a la guerra con Rusia», después de que el presidente francés dijera que quería permitir el uso de armas occidentales para «neutralizar» las bases militares rusas. Dijo a France Info que la medida «sería un paso más para involucrarnos en este conflicto» que «crearía un riesgo muy catastrófico para la seguridad de nuestros ciudadanos y para la integridad de nuestro territorio». El líder de extrema derecha denunció «mecanismos para entrar en una guerra mundial».

