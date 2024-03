Stellantis pide a los proveedores que compren un Fiat 500 (pero con motor). Objetivo: 175 mil coches

Es evidente que no faltan tira y afloja entre París y Turín por la oportunidad industrial que ofrece la iniciativa de Mirafiori y Turín. Si esto se confirma, y ​​si es asequible (el 500 Bev no fue diseñado para tener compartimento motor, ni cajas de cambios ni transmisión), la operación podría reiniciar la planta de Mirafiori, que actualmente sufre despidos (11 semanas), la hipótesis de 3 mil trabajadores. Solidaridad hasta fin de año y uno La producción, que puede caer en 2024 a menos de 50 mil unidades. . El Fiat 500e circula en Italia con frenos, sólo 220 coches al mes; Viejo motor 500 (Se produce en Polonia pero se montará en el futuro en Argelia) Su valor es diez veces mayor: 2.400 coches. el Enciende la electricidad (Otros grandes fabricantes de automóviles también se están desacelerando) Podría ser la solución, al menos durante unos años, y hasta que los costos de la movilidad verde se vuelvan sostenibles, a la crisis automovilística que se está extendiendo como la pólvora por toda la cadena de suministro de Turín.

Sindicatos

Dijo: «Si se producen más coches en Mirafiori, me alegraré, pero creo que es una medida temporal, más política que cualquier otra cosa, que no resuelve el problema de Turín». Giorgio Erodo, Secretario Piamonte CGIL. Entre los proveedores industriales aliados, la gente es neutral. Por miedo a congelar el proyecto de 500 coches eléctricos, incluidos los automáticos, por la posibilidad de sus elevados costes. Líneas industriales modulares. Pero es necesario reconsiderar la arquitectura del vehículo y es posible que se necesiten más de 20 a 30 millones de inversiones. Explicó: “Hemos estado presionando a Stellantis durante algún tiempo para que se centre en nuevos modelos, incluidos los modelos no eléctricos. Gianluca Fico, secretario de la Uilm —. Si Stellantis confirma el proyecto, responderá a las solicitudes de nuestros consumidores. Los coches eléctricos son demasiado caros para la mayoría de las familias”, se hace eco Rocco Cutri, de Fim Cisl de Turín“La electricidad no es la única manera. Lo notamos en Mirafiori. En Turín necesitamos garantías en materia de empleo. «Si la térmica llega a 500, que así sea, siempre y cuando volvamos a la producción de automóviles».