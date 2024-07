Stellantis, la difícil situación entre paros de producción y huelgas de Cobas – Chieti

Atissa. Paralización de la producción y huelga de Cobas en Stellantis Europe Atessa, (antes Sevel), la mayor planta de Abruzos donde se produce el modelo de camión Ducato. La fábrica fue cerrada por falta de componentes necesarios para preparar el camión Ducato y por el uso de una Sego nueva en el periodo del 29 de julio al 4 de agosto. Esta noche para el tercer turno y mañana, 4 de julio, para el primer y central turno. La producción se ha detenido por problemas en el suministro de componentes de los vehículos. La dirección de la empresa lo anunció hoy a los sindicatos. En cuanto a la suspensión de esta noche y mañana, se ha determinado que la parada de producción no tiene relación con el Ckd del centro de cobertura de carrocería y acabados del vehículo. La propia empresa ha anunciado que solicitará el restablecimiento de la producción. En la misma reunión también se informó que, como medida cautelar y cautelar, se utilizaría una semana adicional de indemnización por despido normal, además de otros salarios ya exigidos. La nueva Semana Cigo estaba programada del 29 de julio al 4 de agosto y era requerida para el número máximo de empleados totales de la planta de Atessa. Esta decisión no afecta a la Ckd de lastratu

En respuesta a los despidos y en contra de la línea del CEO de Stellantis, Carlos Tavares, Cobas ex Sevel de Atessa anunció una serie de pausas

La abstención laboral se refiere a la recuperación de la producción y a las horas extraordinarias obligatorias. El memorándum de Copas pone de relieve la sospecha de que Supuesto La escasez de camiones es en realidad sólo una forma de trasladar la producción a otros lugares, por ejemplo a Polonia, donde los costes de mano de obra son más bajos.

Aquí está la nota completa: «Un trabajo bien hecho no es un trabajo excepcional. ¡Las horas extraordinarias traen la paga del despido! Si el clima cambia con Stellantis, para Adolfo Orso, Ministro de Empresa e Industria de Italia, decimos que falta Aquí no hay garantías, porque el mercado automovilístico italiano en nuestro país «está en caída libre». Ahora se ha iniciado en la antigua ciudad de Sevilla una caja de despidos que incluirá inicialmente a 400 trabajadores: durante este período la producción disminuirá un 30%, incluidas todas las industrias relacionadas. Mientras que en la fábrica probablemente aumentarán los turnos. «Espejo» en Polonia, y en Francia la crisis no se hizo sentir.

¿Está realmente disminuyendo la demanda de camionetas o está vigente la reducción de costos que Carlo Tavares ha realizado desde que estuvo al frente de Stellantis?? ¡Nosotros, Cobas, apoyamos la línea transparente según el principio de buenos negocios, para que todos puedan trabajar! Para los capitalistas, “ir bien” se traduce en “productividad”, que a menudo es “excepcional”. Entonces digamos basta para recuperar la producción y las horas extras obligatorias declarando una huelga:

– sobre retiradas obligatorias y horas extras todos los sábados, en cada turno de producción (6, 13, 20 y 27) en julio de 2024, en Stellantis Atessa Plastic Unit Spa (antes FCA Plastics Unit);

– Respecto a retiros obligatorios y horas extras todos los domingos, en cada turno de producción (07, 14, 21 y 28) en julio de 2024, en Stellantis Atessa Plastic Unit Spa (antes FCA Plastics Unit).”