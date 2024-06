Stellantis está temblando, ¿se acerca el fin? Llega el anuncio del presidente sobre el futuro

El director del Grupo Stellantis hace un anuncio sobre el futuro que asusta a todos. Esto es lo que debe hacer rápidamente.

El mercado del automóvil vive una fase de recuperación después de años muy complejos y el grupo stellantis Es una de las personas de las que más se habla en el escenario mundial, pero también en Italia. Las tensiones con el gobierno han caracterizado el período recientey confiscación de poderes Fíat Mickey Mouse en el puerto de Livorno no ayudó a calmar las aguas. Sin embargo, han surgido buenas noticias en los últimos días de Mirafiori. Fíat 500 híbrido.

Entonces, entre Stellantis y nuestro CEO hay evidencia de distensión, Ahora está claro que todos debemos remar en la misma direcciónIntentar luchar contra un «enemigo» común. Evidentemente estamos hablando de China, que tiene una enorme ventaja en el ámbito de los coches eléctricos y que ha sido muy criticada por su capacidad para mantener bajos sus precios de venta. El director del holding multinacional holandés ha hablado claro.

Stellantis, Tavares y la gran amenaza china

China es el mayor competidor de las marcas internacionales, debido a la gran ventaja que ha acumulado en el campo de los coches eléctricos. Carlos TavaresDirector de Stellantis entendió que hay que combatir a China, no restringirlaAsí lo anunció también su homólogo en ferrarieso es diciendo Benedetto Vigna. En declaraciones a la prensa, el técnico portugués describió la situación favorable del País Dragón, que necesita recuperar mucho terreno.

Aquí están sus palabras: “China tiene dos opciones ante nosotros: el proteccionismo o el combate. Europa ha elegido el primer camino, pero no estoy de acuerdo con él, creo que es simplemente empobrecimiento. Si no compites por la riqueza en el mundo actual, te volverás más pobreY tal vez no lo hagas porque alguien te dijo que no lo hicieras«.

El CEO de Stellantis tiene una visión clara de lo que hay que hacer para intentar luchar contra el ataque chino: “desde mi punto de vista, Es una carrera constante, y si no compites, alguien más ganará.. Creo que es una locura decirles a los ciudadanos europeos que no luchen porque alguien los protegerá. Hay que perseguir a los chinos, la carrera ya ha comenzado. En este momento, tienen una buena ventaja, que es del 30% sólo en costos. Nuestro trabajo será muy duro.«.