¡Steffy ataca a Hope, pero Thomas la defiende con una espada y amenaza a su hermana!

Los avances estadounidenses de The Bold and the Beautiful revelan que Steffy ataca a Hope nuevamente, acusándola de jugar con los sentimientos de Thomas. Pero esta vez fue su hermano quien intervino y silenció a su hermana pequeña. Descubramos juntos qué sucede en los episodios de la telenovela que próximamente llegarán a Canale5.

Después de dejar de lado temporalmente el miedo de perder a su abuelo, Stevie vuelve al ataque contra Hope. Esta vez en Forrester Se enfrentó a su hermana a entiendeDe una vez por todas, Lo que planea hacer con su hermano. La hermosa hija de Ridge, al darse cuenta de que había un gran entendimiento entre Thomas y Logan, quiso hacerle la fatídica pregunta a la rubia, para entender si… Tiene la intención de ponerse serio O si, de un momento a otro, Terminaría lastimando a su hermano mayorLo que le hizo volver a su locura. Descubramos qué pasó en detalle.

The Beautiful American Previews: Stevie está decidida a proteger a Thomas de Hope

Eric está a salvo La familia Forrester pudo dar un suspiro de alivio. Stevie fue mucho Me alegro de que Hope estuviera tan cerca de ThomasFrágil y muy apegada a su abuelo. pero El momento tenso ha terminado.es tiempo de hacer las cosas bien Y basado en Entender qué tipo de vínculo existe realmente Entre el guapo Forrester y la hija de Brooke. Stevie Entonces Decidió enfrentarse a su media hermana. Y basado en preguntarleSin pelos en la lengua ¿Qué sientes realmente por tu hermano mayor?. Su intención es sólo una: protección del corazón Y el La estabilidad psicológica de Thomas.

Avance de American Bold and the Beautiful: Steffy se encuentra cara a cara con Hope y le pregunta si ama a Thomas

Steffy se unió a Hope y Thomas En el estudio de diseño, sin pensarlo dos veces, empezó Pregúntale a Logan sobre sus sentimientos.. Claramente la chica tiene Le pregunté a la hermana si realmente amaba a su hermano. Y si quieres hablar en serio. El Forrester, así como la rubia, No les gustó la interferencia de Stevie. Los dos respondieron al unísono que estaban bien y que se querían. esperanzas Sin embargo, dejó claro Él todavía no comprende sus verdaderos sentimientos. Afirmó que actualmente goza de buena salud y que no quiere dudar demasiado de sí mismo. Una respuesta que realmente no le sentó bien a Stevie.

American Bold and the Beautiful Tramas y avances: Thomas protege a Hope de la ira de Steffy

Stevie indicó esperanzado. eso Su respuesta no fue la respuesta que quería. Y ni siquiera la persona adecuada para presentarle a un hombre que la ama, que siempre la ha amado y que ha perdido completamente la cabeza por ella. Al parecer Forrester se lo contó a su hermana. Tendrá que hacer rápidamente un examen de conciencia.Para entender finalmente si lo que siente por Thomas es amor o no. Si no, es mejor no engañarle y dejarle en paz. Stevie fue demasiado duro con Hope Por esta razón. Tomás tuvo que intervenir a Frena a su hermana. Después de despedir a Logan, Forrester le explicó a su hermana pequeña Ya no quiero verla estorbando En sus asuntos privados y Le aconsejó que se hiciera a un lado..

hermoso esta siendo transmitido canal 5, De lunes a sabado en 13.45.