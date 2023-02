Stefano Corti intentó confesar

¿Cómo se siente ser padre? Ciertamente no es un picnic, esto es Esteban Curtis Se da cuenta de esto a sus propias expensas en estos primeros días como padre. Como saben, el 18 de enero, mate «hiena» bianca atzi Me convertí en mamá por primera vez del pequeño Noé Alejandroel niño que parece estar dando a sus padres más de un dolor de cabeza.

Nada serio, en fin, sino simplemente el manejo normal del bebé para mamá y papá: papillas, pañales para cambiar, y sobre todo mucho más. Llanto nocturno y la consiguiente privación del sueño. Con historias publicadas en Instagram en las últimas horas, Stefano Corti ha asegurado a sus seguidores que la experiencia de la paternidad, por muy inusual que sea, se ha vuelto más difícil de lo que la pareja podría haber esperado. Estas son las palabras de Corti:

Amigos, punto de vista. Estoy publicando menos porque estamos trabajando en tiempos imposibles. Prácticamente nos quedamos despiertos toda la noche y durante el día entre el trabajo y los mandados etc. no hay lucidez y ganas de jugar con las redes sociales. Intentamos recuperarnos cuando podemos, es más difícil de lo que te dicen pero lo haremos! Noah es increíble y no podría haber llegado en mejor momento».