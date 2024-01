Steam Awards 2023, Baldur's Gate 3 es el Juego del Año: Aquí están todos los ganadores

Hace unas horas la votación fue a favor Premios VAPOR 2023la habitual celebración de fin de año que asigna a la comunidad de jugadores de PC la tarea de seleccionar los mejores títulos disponibles en la tienda principal de Valve.

Los jugadores pudieron elegir sus videojuegos favoritos en 11 categorías diferentes, incluido el imperdible Juego del Año: con muy pocas sorpresas, considerando la victoria en TGA anteriores, incluso Resulta que GOTY 2023 de Steam Puerta de Baldur 3.

La obra maestra de Larian Studios ha logrado imponerse a la competencia de títulos como Resident Evil 4 Y Legado de Hogwarts: Un juego que, aunque también se lanzó en consolas, fue diseñado para aprovechar al máximo las posibilidades de jugar en PC.

Te lo revelamos a continuación Todos los ganadores En varias categorías, pero esperamos que haya algunas sorpresas de inmediato:

Steam Awards 2023: Todos los ganadores

Premio al juego del año

EA Sports FC 24

Puerta de Baldur 3

Resident Evil 4

La empresa asesina

Legado de Hogwarts

Premio al Juego de Realidad Virtual del Año

Signo de gorila

Espero que mueras 3: Engranaje de la máquina

fantasmas tabor

laberíntico

F1 23

Premio Ley del Amor

Roca profunda galáctica

Redención muerta roja 2

Leyendas del ápice

dota 2

Óxido

Premio al mejor juego en Steam Deck

Dragar

Diablo IV

Protato

Ensayos recientes

Legado de Hogwarts

Premio al mejor de la empresa

tierra hundida

Animales de fiesta

La empresa asesina

Warhammer 40,000: Marea Oscura

niños del bosque

Premio al Mejor Estilo Gráfico

corazón atómico

capullo

En lo alto de la vida

La mazmorra más oscura II

adentro

Premio al juguete más innovador

Tu único movimiento es el tráfico.

campo estelar

policía de contrabando

Sombras de duda

Reliquia II

El mejor juego ganó un premio.

señores de los Caídos

EA Sports FC 24

Él era

Monitoreo 2

luchador callejero 6

Premio a la mejor banda sonora

El último de nosotros primera parte

Torre de pizzas

Canciones de Sinar

Tácticas de Persona 5

Hola Fi Rush

Premio al mejor juego con una historia profunda.

Puerta de Baldur 3

Resident Evil 4

El amor esta en todas partes

P miente

Star Wars Jedi: Superviviente

Merecido premio a la relajación.

Isla Al Marjan

Entrenamiento Sim World 4

Horizonte de ciudades II

poción kraft

dave el buzo

Puerta de Baldur 3 Entonces pudo tomar el Premio a la trama más profunda.: Los jugadores de PC quedaron fascinados por los eventos narrados, así como por la profundidad de los diálogos y las posibles elecciones.

Como esperábamos antes, hay algunas sorpresas que nos hacen preguntarnos Votos de “protesta”. O al menos definitivamente No muy serio: Es imposible no darse cuenta El premio “Acto de Amor” fue entregado a Redención muerta roja 2.

No por qué Redención muerta roja 2 No es digno de los premios (de hecho, más de un premio en opinión de este escritor), pero ¿por qué el reconocimiento en cuestión debería reservarse para aquellos juegos que han sido calificados? Soporte durante mucho tiempo y a lo largo del tiempo. Por desarrolladores. El segundo es el mundo abierto occidental (que puedes encontrar En Amazon) No ha recibido actualizaciones oficiales importantes desde 2020.

Es imposible no notar también la prima del seguro. El juego más innovador fue premiado campo estelar: Una admisión que contradice un poco las numerosas críticas negativas que han dejado los usuarios en Steam, donde se ha destacado. Falta de innovación y problemas diversos.

Brevemente, no es claro Queda por ver si la mayoría de los jugadores realmente piensan que son premios adecuados. O si se trata de una votación “enana”. Quién ganó al final, pero la comunidad entregó sus premios. Ya sea que estés de acuerdo o no.

Todo lo que podemos hacer es reunirnos con ustedes el próximo año para los próximos Steam Awards y esperar ver un 2024 lleno de excelentes lanzamientos de videojuegos.