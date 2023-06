¿Starfield exclusivo de PS5? Esta es también la razón por la que Microsoft compró Bethesda

Phil Spencer lo tiene anunciar, en el contexto de FTC vs. Microsoft sobre la adquisición de Activision Blizzard Entre las razones por las que Xbox decidió adquirir ZeniMax, empresa matriz de Bethesda, estaba la preocupación de que Starfield solo se lanzaría en PlayStation.. Como sabemos, Starfield ahora es una exclusiva de Xbox con su debut el 6 de septiembre.

Así lo dijo el jefe de Microsoft Gaming Sony paga regularmente a las empresas de software para que no aparezcan en Xbox. Para seguir siendo competitivo, Microsoft sintió la necesidad de hacer suya a Bethesda. «Cuando adquirimos ZeniMax, ese fue uno de los impulsores del acuerdo. Sony hizo un trato con Deathloop y Ghostwire… y le pagó a Bethesda para que no llevara estos juegos a XboxSpencer dijo.

«Entonces, Cuando supimos que Starfield también podría ser saltado por XboxNo podíamos quedarnos en nuestra tercera posición de consola en el mercado porque estábamos más atrasados ​​en la propiedad de nuestro contenido, por lo que Tuvimos que asegurar el contenido para mantenernos en el negocio.«.

No está claro en este momento si Sony está negociando una exclusividad temporal, celebrando un acuerdo privado o haciendo del juego una exclusividad total y permanente. Y, por supuesto, ni siquiera está claro si las preocupaciones de Microsoft han sido fundadas.

Cuando Microsoft adquirió ZeniMax por $ 7.5 mil millones, prometió que llegarían algunas exclusivas de Xbox y PC. Hasta ahora hemos visto Redfall, luego es el turno de Starfield y nos hemos enterado de que un juego de Indiana Jones solo se lanzará en Xbox en la arena de la consola.

En cuanto a The Elder Scrolls VI, Phil Spencer aún tiene que confirmar si será o no una exclusiva.. «Supongo que no teníamos muy claro en qué plataformas se lanzaría debido a la duración del juego.Spencer dijo.Es difícil para nosotros ahora decir con certezaSpencer ha insinuado previamente que The Elder Scrolls VI será una exclusiva de Xbox, pero el juego aún está lejos de ser un debut. Se habla de esperar al menos otros 5 años. No se puede descartar que llegue así, esperándose que la próxima generación de consolas llegue alrededor de 2028.

en su testimonio, El máximo responsable de Xbox ha pintado a Sony como un competidor agresivo y hostil. «Cada vez que lanzamos un juego en PlayStation… Sony se queda con el 30 por ciento de los ingresos que generamos en su plataforma y luego usa ese dinero junto con cualquier otro ingreso que tenga para tratar de reducir la supervivencia de Xbox en el mercado.Spencer dijo.Tratamos de competir pero, como dije, no hemos podido hacerlo de manera efectiva en los últimos 20 años.«.

En las últimas horas, la Casa de Redmond ha estado hablando claramente sobre la perdida «guerra de consolas».