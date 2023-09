Square Enix confirma que Final Fantasy 16: PC Edition está oficialmente en desarrollo

Con motivo de PAX West 2023 en septiembre, Square Enix, a través del productor Naoki Yoshida, reveló que La versión para PC de Final Fantasy 16 ya está oficialmente en desarrollo. No se ha anunciado una fecha de lanzamiento, pero podemos esperar noticias para fin de año: por lo que podemos suponer que el juego no se lanzará antes de 2024.

Palabras de Yoshida sobre la versión para PC de Final Fantasy 16

Recordemos que Final Fantasy 16 es solo eso Actualmente solo disponible en PS5. La exclusividad de la consola de Sony tiene una duración de 6 meses, pero Square Enix ya ha dejado claro que no deberíamos esperar ver el juego de PC exactamente en el juego después de que expire el acuerdo.

En realidad pasó lo mismo con… Remake de Final Fantasy 7. El juego se lanzó primero en PlayStation y la versión para PC llegó un poco tarde en comparación con la fecha límite exclusiva. Hasta ahora, no se ha lanzado una versión para Xbox de Final Fantasy 7 Remake; no sabemos si Final Fantasy 16 seguirá el mismo enfoque. Por el momento no tenemos ninguna información sobre una posible versión para Xbox.