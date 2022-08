Spalletti: ¿Ronaldo en el Nápoles? Quién no querría entrenarlo».

Luciano Spalletti no es tímido con el tema de hoy. «A cualquiera le gustaría tener todas las camisetas de Ronaldo. Especialmente para alguien como yo que tiene un buen equipo. Si hubiera jugado en el Napoli… eso también». Luego explica: “Me gustaría ver ¿Quién dejará de entrenar a Ronaldo? Entonces tienen la oportunidad de discutirlo de por vida. Mientras habla con De Laurentiis, me dice que aún no ha recibido nada concreto. Quedan pocos días y me cuesta hacer una operación así». Una operación que supondría la salida de Victor Osimhen: «Está, como siempre, concentrado. Para jugadores de su nivel, el mercado siempre está abierto. Siempre será así».