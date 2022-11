«Soy zurdo. Pero Meloni…» – Libero Quotidiano

Ana María Piacentini 21 de noviembre de 2022

Uno mismo rocco papaleo Si no existió, debe haber sido inventado. Nos encontramos con el actor y director en el Festival of Vertical Visions en Potenza. En los últimos años, Papaleo ha conseguido hacer películas amadas tanto por el público como por profesionales como Basilicata de costa a costa. Quizá porque rodar un largometraje es como hacer un viaje sin mapa, ya que no hay vuelta atrás. Solo se necesita coraje. Además de la mecánica de la comedia, donde los personajes que interpreta son como él: reservado, genial y honesto. En esta entrevista nos tiene esperando muchas sorpresas, ya que admite proyectos, una nueva película a estrenar y un gran consenso del primer ministro.

Papaleo, me interesa tu apreciación de Georgia Meloni: ¿pero no era de izquierda?

“Sí, no estoy negando nada, pero aunque soy de izquierda, debo admitir que Meloni es un político muy listo e inteligente, tiene la capacidad de exponer sus propias ideas”.

Entonces, saludo ¿verdad? Pero «disculpe», solo para estar en lo cierto, ¿es sincero su interés?

«Sí, ahora tenemos que darle un punto extra a la derecha, y la izquierda no lo logró».

Y luego las mujeres… Hoy ganan en muchos sectores. ¿aceptar?

Son religiosos en todo el sentido de la palabra. Reconozco que siempre he sido un imbécil… ¡Dick Lucan! Pero siempre respeto a las mujeres. En todas las épocas saben cómo llevarnos el corazón. Y luego, con un poco de ‘ayuda’, incluso lo ‘feo’ vuelve a ser hermoso. Pero es su inteligencia y sabiduría lo que más me impresiona. Han venido a asumir roles muy importantes y creo que se los merecen”.

Pero trabajan el doble que los hombres y ganan la mitad… ¿Te parece bien?

«Pasa, pero verás que las cosas van a cambiar, la mujer es muy buena. Me encanta escucharlos, siempre hice todo lo que pude por ellos, incluso cuando dirigía una película”.

Hablando de películas, ¿qué tienes en proceso?

«Aquí presenté el documental «Caminos de Hierro» de Luca Corto, y soy el protagonista de la novela. En marzo habrá una película Scordato (en el sentido musical) en la que asumo el papel principal y Potenza como director. Conmigo estará la cantante Giorgia, quien será una verdadera sorpresa para el público. La película es muy bella y poética, y transcurre en Basilicata».

su tierra verdad?

“Sí, siempre la amé, pero cuando era muy joven tuve que irme, tuve que terminar mis estudios en la universidad, porque ella no estaba aquí en ese momento.

Una vez en Roma, quise ser matemático y, en cambio, fui a la escuela de interpretación. Pero no me arrepiento.

Todo comenzó con Leonardo Beraccioni en El graduado. ¿Cómo lo conozco?

“El director, Giovanni Veronesi, me había visto en el teatro y habló con él de manera positiva, entonces Beraccione quería conocerme. Para mí fue una gran emoción, Leonardo me saludó con simpatía y al rato me entregó el guión, diciéndome: “Ve a tu casa, léelo y luego decide. Sé que tienes otros compromisos”».

¿Mientras que?

“Honestamente, no tenía mucho que decidir: no tenía otras opciones. Y me encantó el personaje. Estaba orgulloso de eso. Así que le dije de inmediato…

¡Aprobado! Fue mi suerte y por eso también quiero agradecer a Giovanna Mezzogiorno que siempre creyó en mí».

Disculpe, pero ¿no se suponía inicialmente que iba a hacer un cortometraje como director con el productor Cecchi Gori?

«Así es, pero ¿quién le dijo eso?»

Secreto profesional. En cambio, dime cómo terminó la historia…

«Desafortunadamente, Vittorio, que era muy apreciado por todos, tuvo la ‘sensibilidad’ de fallar en ese período en particular y se quedó en el suelo».

Esperemos que vuelvan días mejores para Cecchi Gori. Tres Oscar es la mejor garantía. ¿aceptar?

«absolutamente sí».

Mientras tanto, ella también está un poco desaparecida de la pantalla grande, ¿qué pasó? ¿Desilusión, fatiga?

«Tomé unas vacaciones, las necesitaba. No he ido de vacaciones en años, no he visto el mar… Así que en un lugar tranquilo, decididamente tranquilo, escribí un libro».

¿Qué te divierte? ¿O simplemente te encanta el cine?

“Disfruto tocar y cantar en vivo en las casas de los amigos. Mi canción favorita es Via con me de Paolo Conte. A él le parece muy bonito y yo lo hago bien. La música es el hilo conductor que siempre ha unido mi vida compuesta por cine y música».

Es de Lagonegro, lugar tranquilo y romántico. Para un actor que ha llegado al cine, ¿qué queda de estos lugares de la infancia?

El deseo de redescubrir sentimientos perdidos. Mi sueño es volver a mi tierra (pero dentro de unos años) no para construir una villa con piscina, sino para crear una pequeña huerta y pasar horas cultivándola mientras inhala esos aromas que no se encuentran en otros lugares. ” Pero tiene una casa en Maratea en construcción: ¿verdadero o falso? «Todo esto es cierto, pero lo hago por el futuro de mi hijo. Yo lo amo y el me ama.»

Mientras tanto, se abrirá en Potenza una gran escuela de cine (Centro Experimental de las Artes Mediterráneas), dirigida por Marcello Foti, ex director del Centro Experimental de Cine de Roma. Entre los presentes, ya hay rumores de dos grandes nombres: ella y Giancarlo Giannini. Durante tus clases de máster, ¿qué aconsejarías a tus alumnos de cine?

«Ánimo y dedicación. Tuve que irme, pero hoy tienen otra esperanza. Esta escuela será una gran oportunidad, deben seguir creyendo en ella como yo porque la pasión por el cine no tiene edad».

¿Y si regresa?

«Lo haría todo de nuevo. Incluso hoy miro dentro de mí y me pregunto cuál es mi talento y cómo llegué aquí por mi cuenta».

Aparte de los aplausos del público, ¿cuál es la respuesta?

“Tenía 37 años cuando ingresé al programa de posgrado y todavía soy un favorito de los fanáticos, pero siempre hay dudas. Y son vitales. Te ayuda a crecer, a soñar con un mundo mejor, a decirte lo que realmente quieres vivir”.

Antes de concluir, despierta la curiosidad: ¿es cierto que siempre se come pasta con mantequilla?

«Mira, te parecerá raro, pero hasta en Roma elijo este plato y te aseguro que estoy muy sana. Me adapto, aunque no sea mi caso, en solidaridad con tantos italianos que siempre se quedan vacíos… gracias a los gastos y todo lo que pasa en nuestro país. En todo caso, un país que se quiere y se defiende.