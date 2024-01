“Soy viudo desde hace 20 años. Mi ex novia me engañó con mi mejor amigo. «La descubrí acosándola».

Massimo Boldi no esperaba que “cuando llegue al final de mi carrera, tendré dificultades para hacer una película, la película que al menos quiero hacer”. Por lo demás, estoy feliz: la relación con mis hijas y nietos es extraordinaria y tengo una hermosa familia”.

El comediante, director y productor habla con el Corriere della Sera sobre su relación con Christian De Sica: «Somos amigos. Quien diga que discutimos miente. Tenemos una relación excelente. Hemos tomado caminos diferentes. Le propusimos a Paolo Virzi una película llamada “Dead of Laughing”, en la que los héroes mueren, pero Christian y yo aún logramos hacernos reír…». En el cine de aquella época, “llevé a la pantalla el clásico Baussia y Christian fue mi homólogo en Roma. Todo surgió de observar a las personas y lo que hacían en la vida. «Siempre he imitado a los personajes existentes».

Las vacaciones de Navidad cumplen 40 años y hay una gran fiesta (tres días) en Cortina para celebrarlo.

Hijo mio, los comienzos

Como para muchos otros, los comienzos también fueron difíciles para él. Antes de empezar «he realizado muchos trabajos, incluido el de vendedor en Buondì Motta. Trabajé para la agencia Trabini que hizo las licitaciones y buscó en el barrio de Varese, bares, restaurantes y farmacias. Entré y pregunté: «¿Lo necesitas?» Pagaron en efectivo y por la tarde hicimos los cálculos”.

Si no podía vender, “terminábamos cenando café con leche con Bondi en mi casa”. No teníamos ni un centavo, y después de la muerte de mi padre fui yo quien tuvo que mantener a mi madre y a mis hermanos.» Antes de hacer reír a la gente, tuvo varios trabajos, incluido el de escaparatismo. Massimo iba a la escuela por la mañana. y por la tarde iba al colegio vía Duccio da Boninsegna: “Salí de madrugada y volví a casa a las 22.00 horas. Como examen me hicieron decorar los escaparates de Galtrucco, una histórica tienda de telas de Milán. “Es algo que se me ha quedado grabado: la forma en que se toca la tela y se coloca de cierta manera”.

Relación con Bosito

Massimo Boldi perdió a su padre cuando era joven, pero nunca perdió el deseo de hacer reír a la gente y de ser un artista de por vida. Ni siquiera jugando. “Crecí en la zona de Tecchinese de Milán, donde comencé a formar mis primeras bandas, The Shadows and the Apaches, con mis amigos. Tocamos la guitarra y la batería”. Le dijo a Coursera que el punto de inflexión llegó de repente “gracias a Renato Posito, un hermano mío. Sin él no habría ejercido esta profesión: Nos conocimos en 1968 en el club Derby, el templo del cabaret. En 1974 me llevó a Canzonessima”.

¿Alguien más bella que Massimo Poldi? Sí, existe. «Silvio Berlusconi. Fuera de mi alcance». ¿Por qué lo engañaste? “Pettino Craxi nos presentó diciendo: 'Tendrás suerte'. Y así fue: nos gustamos al instante. En 1986 me escapé de Fininvest para hacer Fantastico con Adriano Celentano: me demandaron, perdí y me condenaron a pagar dos mil quinientos millones. Cuando regresé, Berlusconi me perdonó y me dijo: “Me debes dos mil quinientas mil risas”.

Figuras y actrices de culto.

El personaje más querido por sus fans es sin duda Max Cipollino: “Él es mi máscara. Nací en los años 80, cuando hice una retransmisión en directo de cuatro horas con Teo Teocoli en Antena 3 Lombardia, con las líneas “Lo sé, lo sé… No lo sabía pero lo sé”. «Era un adulto y seguía siendo un niño, y la gente lo amaba por eso».

Y «Ahora me voy a coger el coño?»??? Nació “en las vacaciones de Navidad de 1995”: en la escena final, aparece Luke Perry y se lleva a mi hija, Christiana Capotondi. Bailan juntos y él le dice que se aleje… Los persigo, el ascensor se cierra frente a mí y… “Ahora voy a aguantar”.

¿La mujer más bella que has conocido en el set? “Actué con Cindy Crawford y Bo Derek, pero la más bella fue Ornella Muti”.

Vida privada

Hoy Massimo Boldi es un hombre soltero «Soy viudo desde hace 20 años y he tenido algunos amores importantes. Alguien me engañó con mi mejor amigo. Siempre me he preguntado por qué no me lo dijeron. En lugar de eso, lo descubrí persiguiéndola: todo terminó mal y la metí con la mano en el tarro de galletas”.

Otra decepción. Ambrogino D'Oro falló. “No estoy decepcionado, pero es como si en Roma no le hubieran dado el Premio Ciudadano a Alberto Sordi. Me parece extraño, eso es todo». El premio acabó en manos de Pucci. «Sí, claro. Pero me alegro por él, porque, entre otras cosas, lo venero». ¿heredera? «¡No es Pucci!»

En Il Messaggero