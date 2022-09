SOS Venezuela: Más refugiados que Ucrania y Siria (14/9/2022)

El número de refugiados venezolanos en el mundo ha superado los 6,81 millones, según El último informe de la ONU. Con esta actualización, La crisis venezolana es 10.000 más que incluso la de Ucrania, y la mayor parte está en Siria. La mayoría de ellos, 5,75 millones de personas, huyeron a otros países latinoamericanos. Solo Colombia recibe 2,48 millones. Le sigue Perú con 1,22 millones, Ecuador (502.000), Chile (448.000) y Brasil (358.000). Este es un aumento significativo en comparación con los datos de otro informe de la ONU a principios de julio, que representa 6,1 millones de venezolanos que han huido de su país. Para evaluar este drama olvidado, Vita concedió una entrevista. Fabricio Bellicellifundador y presidente de AVSI Brasil, así como responsable para toda América Latina en representación de la ONG italiana Fondazione AVSI.

¿Qué debe hacer la comunidad internacional ante esta situación en la que la gente huye como si hubiera una guerra, aunque no haya guerra?

Seguramente más porque Los grandes financistas que apoyaron muy activamente a los inmigrantes venezolanos, incluso el estado de emergencia ucraniano, se distanciaron. Hoy el foco principal está en Kyiv. Los venezolanos que huyen saben que durante muchos años nunca volverán a su país, ya que no tienen perspectivas en su tierra natal. Entonces la crisis venezolana será una crisis de largo plazo que necesita muchos recursos para ser utilizados en la recepción en los países vecinos pero sobre todo en la integración a través de la acción.

La situación en Venezuela es cada vez más insostenible. AVSI ayuda a los refugiados de Caracas desde 2018, ¿qué ha cambiado en los últimos años?

Hoy, las personas que llegan a la frontera muestran mayor vulnerabilidad que las que llegaron a Brasil en 2018. Hace cuatro años, los inmigrantes llegaron con un nivel educativo, habilidades individuales y también un aspecto psicológico bastante fuerte. Ahora están llegando personas que pertenecen al segmento más pobre de la población. Son personas de 50 a 55 años como máximo, muchos de ellos son niños y casi todos se van de Venezuela sabiendo que tienen que empezar una nueva vida en Brasil o en otros países de la región porque saben que no volverán. Eso es sexy.

¿Qué recursos necesitan más?

El gran problema es la integración local, porque estas personas quieren quedarse en el país elegido. La emergencia en Venezuela necesita recursos para garantizar las cuatro palabras que suele decir el Papa sobre el tema migratorio: “acoger, proteger, fortalecer e integrar”. Este es el punto principal.

Naciones Unidas y los gobiernos de los principales países parecen no estar preparados para la tragedia de Venezuela, considerando que se resolverá en el corto plazo.

El detallado estudio científico que AVSI realizó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre los cerca de 6.000 venezolanos que acogemos en instalaciones de acogida en la frontera indica que el 80% de ellos no volverán a Caracas y que empezarán una nueva vida fuera de venezuela Esto cambia toda la perspectiva en la que se puede ver esta crisis. No es una emergencia exacta. No es sólo protección y acogida. Se considera central el tema de la integración y, en consecuencia, el trabajo y los servicios personales. La situación internacional es difícil, y en Ucrania se concentra el grueso de los recursos de la cooperación y de los organismos internacionales. No podemos olvidar la huida de unos 7 millones de venezolanos, una cifra aterradora.

¿Qué son los proyectos de AVSI con expatriados venezolanos?

Estamos tanto en Ecuador como en Brasil, donde venimos trabajando en este tema desde 2018, cuando ACNUR nos pidió que formáramos una coalición para dar una respuesta humanitaria. Así iniciamos la gestión de las primeras instalaciones de acogida en la frontera, en la ciudad de Boa Vista, capital del estado de Roraima. Hoy operamos cinco instalaciones de recepción en varias ciudades, atendiendo a unas 6.000 personas por día. Somos en Brasil la mayor organización en la gestión y recepción de inmigrantes pero Lo bueno es que los campos de refugiados aquí son urbanos porque el país de la samba ha establecido instalaciones de recepción dentro de sus ciudades. Entonces no son guetos y eso es muy importante en la lógica de integración. En Brasil, la ley de inmigración es la más avanzada del mundo y el estatus de una persona que llega se resuelve en 15 días. Y organizarse es integración, para que los venezolanos que lleguen puedan ser alojados en nuestros centros y de inmediato comiencen a relacionarse con terrenos urbanos, servicios, escuelas, beneficios sociales y prepararse para integrarse. Además, AVSI también tiene un convenio con el Departamento de Estado de los Estados Unidos que nos apoya por un período de tres años para la integración local a través de los negocios. Este Dia Somos socios en unas 50 empresas que nos solicitan mano de obra. Ayudamos a los venezolanos con capacitación técnica antes de que los propongan a las empresas, ellos hacen una selección y, si todo sale bien, el que quiere es trasladado a otra ciudad de Brasil donde se les garantiza un contrato de trabajo regular y los tres primeros meses de apoyo social.

diciendo?

Un hogar es todo lo que un ser humano y su familia necesitan para poder empezar una vida en esta nueva ciudad. El sistema está funcionando muy bien en este momento. Ya hemos transportado a 2.147 venezolanos desde la frontera a otras ciudades, de los cuales 973 trabajan con contrato regular.