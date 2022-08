Sorpresa: Long Covid es en realidad corto

«El covid largo es de corta duración, después de seis meses muchos problemas desaparecen». Este es el título del detallado artículo publicado en Repúblicaque tiene en cuenta un estudio en profundidad realizado en Lombardía sobre una muestra de 50.000 personas infectadas durante la primera ola y recuperadas el 30 de junio de 2020.

En resumen, el estudio -realizado por el Policlínico y la Universidad de Milán, y por el Ircss Multimedica, el Distrito y el Instituto Mario Negri- repudia lo que los propios autores informaron en un primer análisis publicado en Diario de Medicina Internaque parecía expresarse La sombra maligna del largo covid con peligrosas e inesperadas consecuencias. De hecho, se dijo que aquellos que fueron hospitalizados con Covid, pero luego fueron dados de alta, en 1 de cada 5 casos, regresaron a la sala de emergencias dentro de los seis meses por razones distintas a la infección. El 15% de los pacientes que acaban en cuidados intensivos por coronavirus y luego son dados de alta tienen que ser ingresados ​​en el nuevo hospital, siempre en el plazo de seis meses. El 1,2% de los infectados, incluso con síntomas leves, fallecieron por causas no directamente relacionadas con la infección. Incluso cuando se supera -fue el último mensaje- el Covid deja un impacto en la salud que afecta al individuo, así como al sistema de salud.

Pero después de seis meses la situación se revirtió. En otro artículo también publicado en la citada revista internacional, Per Manocchio Manucci, profesor de medicina interna de la universidad, escribió que “al menos en lo que respecta a los síntomas más importantes, aquellos que requieren asistencia de un hospital o médico de familia, Long Covid no dura mucho. Los parámetros de los 50.000 contagiados en la primera hora volvieron a los niveles medios que precedieron a la epidemia. Por supuesto -añade Manucci- no tenemos en cuenta síntomas más subjetivos, como la ansiedad o el cansancio. Conozco personas que todavía se quejan de sentirse mal incluso después de varios meses”.

Ahora, el sorprendente descubrimiento de estos científicos parece disipar uno de los principales pilares de la política de terrorismo viral, que ha permitido que gran parte del pueblo italiano lo acepte. Las medidas restrictivas más ridículas y odiosas Certificado en el mundo desarrollado. Esta es la idea de afrontar una enfermedad completamente atípica frente a todas las provocadas por otros virus respiratorios y que, precisamente por eso, no se puede afrontar con la misma metodología adquirida. Casi como si fuera una especie de posesión demoníaca y, por supuesto, a nivel de psicología de masas, así es como se propagó el miedo a la infección por Sars-Cov-2. Y el Se pasó el mensaje de que la infección mefistofélica constituía una especie de maldición eterna y, por ello, debía evitarse como la peste.

Tanto es así que sigue siendo hoy Muchos trabajadores de la información tienden a sobrestimar Masivamente un virus nunca ha sido un problema tan grande para las personas sanas. Baste decir que durante la retransmisión en directo del Campeonato de Europa de Atletismo, que se desarrolla en Múnich, un conocido comentarista Ray atribuyó a las consecuencias del Covid la mala actuación de un jugador italiano del siglo XV eliminado en semifinales. . Para que conste, el mismo atleta, que recientemente había dado positivo por el frotis asintomático, negó en gran medida en una entrevista la relación espuria entre la positividad previa y su rendimiento subóptimo, atribuyéndolo a la fatiga acumulada y al aumento del estrés preexistente. La competencia.

Además, todavía hablando del tema del descubrimiento del agua caliente, el hecho de que al comienzo de esta turbia historia de salud, algunas personas que anteriormente estaban hospitalizadas con Covid-19, después del alta del hospital se vieron obligadas a regresar al hospital. , no parece ser un elemento digno de visitar. NÓTESE BIEN. Como explicó el profesor Roberto Bernabéientonces renunció al Comité Técnico Científico, ya que es una enfermedad que afecta principalmente a los muy ancianos y muy enfermos, no hace falta ser un genio en medicina para entender que una parte de ellos, que tienen una gripe especialmente fuerte, se contagiarán después de lo cual sufren tratamiento adicional en el hospital.

sin mirar despues El poder maligno de una propuesta aterradora Que aún hoy, el singular Periódico Virus sigue ejerciendo el imaginario colectivo, recordándonos las 24 horas del día que el virus siempre está vivo y luchando con nosotros. Un mensaje un tanto sin sentido de que además de traer agua al molino político para quienes han especulado sobre la salud de los italianos, solo los más aterrorizados pueden ser inducidos a acudir a urgencias aunque solo sea por un fuerte resfriado. Aparte de Long Covid Egypt, entonces. Aqui solo hay una sana ilusion Nunca antes se ha probado que a pesar de la creciente evidencia de datos y estudios científicos, es realmente difícil morir.

Claudio Rometti, 19 de agosto de 2022