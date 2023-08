Soros está haciendo grandes recortes en Europa, y esto es lo que le está pasando a su fundación

La Open Society Foundations (OSF) de George Soros, el banquero y filántropo estadounidense naturalizado, pretende reducir significativamente sus operaciones en Europa y despedir a la mayor parte del personal en el continente. Esto es lo que se reveló en un correo electrónico interno enviado por los directivos de la fundación del multimillonario a los empleados de la oficina de Berlín y al que tuvo acceso Associated Press. Esta decisión, que supondrá una importante reducción de las actividades de la Fundación Europea, se produce tras el anuncio hecho a finales de junio por Alex Soros, hijo de George Soros, sobre un nuevo modelo operativo. La Fundación Soros lleva años librando batallas que van desde los derechos de los homosexuales, el cambio climático y las políticas de inmigración en el continente europeo. A menudo se ha enfrentado con gobiernos conservadores como el de Orban en Hungría.

Alex Soros asumió la presidencia de la junta directiva de Open Society Foundations en diciembre pasado. Beneficiarios de fondos en Europa informan a AP que no han recibido de la alta dirección del fondo

Fundación No hay comunicación sobre cambio de estrategia. Según informó Associated Press,

La organización propuso una reducción de personal del 80% en las oficinas de Berlín, al menos del 60% en las oficinas de Bruselas y un número no especificado de despidos en la oficina de Londres.

«Las Open Society Foundations están cambiando la forma en que trabajamos, pero mi familia y las Open Society Foundations han apoyado durante mucho tiempo el proyecto europeo y siguen profundamente comprometidos con él», dijo Alex Soros en un comunicado. Un portavoz de OSF dijo que la organización sigue comprometida con «promover la democracia y luchar contra el autoritarismo en Europa, y con el sector de la sociedad civil que es crucial para tales cuestiones». Los beneficiarios de la subvención dijeron a Associated Press que retirar el apoyo a los derechos humanos, la participación política o la protección digital en la Unión Europea sería un error estratégico y cuestionaron si la fundación había tomado una decisión final al respecto. También dijeron que la falta de comunicación y la incertidumbre estaban dañando la reputación de Osf.