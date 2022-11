Sor Cristina se quitó el velo y abandonó la vida consagrada: «Ahora soy Cristina Scotia y soy camarera en España» – Foto

Al verla sin velo, es casi irreconocible. hermana cristinalaureado La voz de Italia 2014, decide dejar la vida consagrada. hoy es cristina scoccia Y afronta su nueva vida, siempre dedicada al mundo de la música. Decir que su elección fue la misma que Scuccia a muy cierto. «Mirando hacia atrás, miro hacia atrás en mi viaje con un profundo sentido de gratitud. El cambio es un signo de evolución, pero siempre da miedo porque es más fácil demostrar la certeza que cuestionarse a uno mismo. ¿Está bien o mal?», dijo el monja con la voz más famosa de Italia en salón en Silvia Tovanen Manifestando que no tiene intención de abandonar el camino de su fe y que está agradecida por todo lo vivido hasta el momento. «Si miro hacia atrás, miro hacia atrás en mi camino Un profundo sentimiento de gratitud. – confió Christina, – pero mi elección fue valiente. Elegí seguir mi corazón sin pensar en lo que la gente diría de mí. Salté al vacío y me preocupaba terminar debajo del puenteSiempre le dije a mi psiquiatra. Pero hoy vivo en España y trabajo de camarera.

Nacida en 1988 en Vitoria (Ragusa) y criada en Comiso (Ragusa), asombró y asombró al público desde la audición para el talent show La voz de Italia Presentando la versión de Alicia Keys de «No One» y obteniendo más de 90 millones de visitas en YouTube en una semana con el video de la presentación. Durante el lanzamiento del concurso de talentos Rai 2 que la vio triunfar, hizo un dueto con artistas de su calibre. Ricky Martin Y el Kylie Minogue. Su álbum debut «Sister Cristina» (Universal Music Italia), anticipado por la versión de Madonna «Like a Virgin», fue lanzado en diciembre de 2014. Al año siguiente participó en el equipo musical «Sister Act» dirigido por Javier Marconi Que la ve interpretando el papel de la hermana Maria Roberta, mientras que en 2016 estuvo entre las protagonistas de la película «Titanic – the Musical». También en 2016 participó en la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia actuando frente a más de 2 millones de personas, subió al escenario del Estadio de Wroclaw en Wroclaw (Polonia) para el concierto «Singing Europe» y es uno de los miembros del elenco. . Gala de Navidad en el Lincoln Center de Nueva York, un evento benéfico para la Arquidiócesis de Brooklyn en apoyo del Proyecto Futures in Education.

Junto a la cantante suiza patricio scott En 2018 hizo la portada de «Hallelujah» de Leonard Cohen. En el mismo año lanzó el sencillo «Felis», que espera su segundo álbum con el mismo título que presenta en vivo con motivo de JoyFest 2018 – Eucharist Festival en Yakarta. Más de 200.000 jóvenes asistieron a su concierto en Brasil con motivo del Festival Halleluya 2018. En junio de 2019 subió al escenario del Congreso Eucarístico Internacional ForrásPont en Budapest, mientras que en agosto de 2021 participó en el Festiwal Muzyki Chrzescijanskiej Jasna Góra en Czestochowa (Polonia). Su voz llega al extranjero, ya que aparece en muchos programas de televisión para hablar sobre su profunda fe y su fuerte pasión por la música, como The Voice y Le Grand Show de Calogero en Francia, The Helene Fisher Show en Alemania y Today Show en los Estados Unidos. . estados En 2019, estuvo entre los competidores del programa de talentos estadounidense The Best in the World transmitido por CBS y la decimocuarta edición de Balando con le stelle transmitido por Rai1.