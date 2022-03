¿Sony PlayStation se hará cargo de la popular serie Konami y la anunciará en 2022? – Multijugador.it

sony playstation sería tengo los derechos Desarrollar y publicar un La famosa serie de KonamiSegún otro rumor que aún gira en torno a la habitual pregunta sobre el regreso de los títulos históricos de Konami bajo la marca Sony, con la posibilidad de que este título sea Anunciado para 2022.

No hay detalles exactos y esta vez no se dieron nombres específicos. juegosAunque ahora se conocen los principales sospechosos: “PlayStation en particular ha adquirido los derechos de propiedad intelectual de un Konami muy famoso, que podría ser el juego al que me referí en filtraciones anteriores”, escribió la cuenta de Twitter VGnewsinsider, cuya confiabilidad ha sido algo discutida.

«pionero Información La semana que viene”, también escribió, refiriéndose a la semana que acaba de comenzar o quizás a la siguiente, porque el cronograma no hace que la frase sea fácil de explicar. momento, por lo que debe tomarse a la ligera, pero una cosa es curiosa: la misma fuente había hablado anteriormente sobre el regreso de la serie «superventas», que se anunciará a fines de 2022, lo que parece estar relacionado con el última serie, por lo que se da una presentación que podría ocurrir este año.

La idea es que, incluso este rumor va a insertarse en el caldero de rumores que se han estado cocinando a fuego lento desde hace varios años: desde prácticamente antes del lanzamiento de la PS5, los rumores sobre una oferta han sido muy esquivos. la colina silenciosa Exclusivamente en PS5 o PS4, desarrollado internamente por Sony o por un equipo en colaboración.

Se han sumado varios rumores relacionados con el regreso de . metal cal duro, que puede tener la forma de una nueva versión o un nuevo desarrollo de algún tipo, nuevamente por un equipo de PlayStation Studios o sus afiliados. En este punto, no estamos seguros de cómo obtener la información sobre esto, pero todavía estamos esperando cualquier novedad.

Por otro lado, Konami parece tener planes para revitalizar sus franquicias históricas como Metal Gear, Castlevania y Silent Hill, por lo que existe la posibilidad de ver ingresos de este tipo. Mientras tanto, también olvidé renovar el dominio del sitio web oficial de Silent Hill y alguien más lo aprovechó.